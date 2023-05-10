Еще больше V8 на подходе: McLaren расширяет сотрудничество с производителем двигателей Ricardo

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Компания McLaren объявила, что ее партнерство с производителем двигателей Ricardo продолжится в следующем десятилетии, при этом планируется выпуск двигателей V6 и V8 в гибридном и негибридном вариантах. Это решение принято в то время, когда многие автопроизводители переходят к частичной или полной электрификации.

Фото: https://www.alvinet.com/tags/McLaren?page=7

Сотрудничество между двумя компаниями началось еще в 2011 году, когда они вместе работали над McLaren 12C, и с тех пор произвели 34 000 двигателей. Ricardo производит двигатели на своем предприятии в Шорхэме, Англия, а затем отправляет их на базу McLaren в Уокинге, расстояние между которыми составляет 50 миль.

Ricardo заявила, что будет и дальше инвестировать в свое производство, и уже сейчас более 100 инженеров и техников работают над проектом силовых агрегатов McLaren.

Генеральный директор McLaren Automotive Майкл Лейтерс заявил, что новый "высокопроизводительный гибридный силовой агрегат V8 станет неотъемлемой частью модельного ряда McLaren следующего поколения, обеспечивая лучшие в своем классе характеристики и захватывающее вовлечение водителя".

Генеральный директор Ricardo, Грэм Ричи, выразил аналогичное волнение и добавил.

"чрезвычайно рад заключить новое соглашение о поставках двигателей с McLaren Automotive"

Стоит отметить, что, несмотря на такой энтузиазм, McLaren решил сосредоточиться на газовых V8, а не пойти по стопам других производителей суперкаров, таких как Lamborghini и Ferrari, которые обязались электрифицировать свои линейки.

Тем не менее, McLaren подтвердил свое намерение разрабатывать гибридные силовые агрегаты, поэтому еще предстоит выяснить, как компания будет переходить на новые технологии в течение следующих нескольких лет. Учитывая впечатляющий послужной список партнерства McLaren-Ricardo, есть на что надеяться в связи с этим расширением.

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