VW отрицает принудительный труд на китайском заводе во время бурного собрания акционеров

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Во время недавнего ежегодного общего собрания акционеров Volkswagen в Китае автопроизводитель столкнулся с критикой со стороны активистов и инвесторов по поводу своей деятельности в Китае и решения о совместном владении заводом в регионе Синьцзян.

Фото: cdn3.automobilesreview .com/pictures/volkswagen/2022-taos/wallpaper-01.html

Около десяти активистов, включая женщину топлесс с надписью "Грязные деньги" на спине, прерывали выступления руководителей, крича, что автомобили автопроизводителя были построены с использованием принудительного труда, и размахивая плакатами, призывающими положить конец принудительному труду уйгуров.

В прошлом году Организация Объединенных Наций назвала произвольные и дискриминационные задержания Китаем уйгуров и других мусульман в регионе Синьцзян возможными преступлениями против человечности. Правозащитные группы зафиксировали такие злоупотребления, как массовый принудительный труд в лагерях для задержанных, что Китай отрицает.

Инвесторы призвали Volkswagen потребовать независимого внешнего аудита завода в Синьцзяне от своего партнера по совместному предприятию SAIC. Инго Шпайх, руководитель отдела устойчивого развития и корпоративного управления компании Deka, входящей в число 20 крупнейших акционеров Volkswagen, заявил, что Volkswagen должен обеспечить чистоту своих цепочек поставок.

Глава китайского подразделения Ральф Брандштеттер выступил в защиту Volkswagen, заявив, что автопроизводитель не видел никаких доказательств нарушения прав человека на заводе.

Он также заявил, что Volkswagen не мог провести аудит без согласия SAIC. Брандштеттер посетил завод в начале этого года и заявил, что у него нет причин сомневаться в своих впечатлениях или имеющейся у него информации.

Активисты обратили внимание на сообщения о лагерях массового интернирования и связи между поставщиками Volkswagen и компаниями, представленными в Синьцзяне, а также на то, что местным жителям трудно говорить открыто из-за государственных ограничений на свободу слова. Инвесторы также выразили опасения, что Volkswagen отстает на все более конкурентном рынке электромобилей в Китае, где BYD в начале этого года обогнал Volkswagen как ведущую марку легковых автомобилей.

Генеральный директор Оливер Блюме признал быстрые темпы электрификации Китая и изложил стратегию Volkswagen по удержанию позиции лидера рынка путем адаптации продукции к вкусам китайцев и налаживания партнерских отношений на местах.

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