Автолюбителям пригодится уксус в машине

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Даже самая искусная и дорогая автомойка не может полностью устранить все следы износа, так как это задача для детализации — дорогостоящего мероприятия из-за таких факторов, как инфляция, санкции и логистика. Однако существует экономичная и простая альтернатива, позволяющая добиться тех же результатов, и для этого не требуется ничего, кроме гаража или загородного дома.

Фото: https://drimtim.ru/

Возьмем, к примеру, выхлопную трубу, покрытую сажей. Сильное распыление воды не может очистить ее от нагара. Вместо этого необходимо специальное средство для удаления нагара и омоложения хрома. Механик может сказать, что его нужно снять, отполировать и восстановить, но это сложное и трудоемкое занятие. На самом деле все гораздо проще: дешевый раствор уксуса, который можно купить в любом продуктовом магазине всего за 40-50 рублей, может решить эту проблему.

Вооружившись куском ткани — подойдет изношенная футболка или наволочка — и бутылкой уксуса, мы смачиваем ткань в растворе и накладываем "компресс" на некогда сверкающую, но теперь потускневшую хромированную накладку. После недолгого ожидания мы снимаем компресс и протираем кончик, открывая светящуюся и сияющую поверхность, которая наверняка вызовет зависть у окружающих.

То же самое можно сделать и с колесными дисками. Вымыв и высушив их, накладываем компресс из кусочка ткани, смоченного в девятипроцентном растворе уксуса, на десять минут, а затем удаляем остатки ловким движением руки. Это средство не менее эффективно, чем дорогое чистящее средство, но его доступность и дешевизна не имеют себе равных.

Тем не менее, следует помнить, что уксус — пахучее вещество, поэтому рекомендуется проводить процедуру на открытом воздухе, чтобы не вдыхать его. Кроме того, чтобы не пришлось мыть руки в течение нескольких часов после использования раствора, для начала следует надеть резиновые перчатки.

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