У потолочной ручки со стороны водителя может быть несколько функций

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Правила дорожного движения предписывают водителям держать обе руки на рулевом колесе для сохранения контроля во время езды по ухабам или поворотов. Ремень безопасности также играет важную роль в обеспечении того, чтобы водитель оставался на месте во время резких маневров и внезапных остановок.

Фото: www.nylive. me/someone-noticed-out-what-that-handle/

Но зачем водителю нужна потолочная ручка? Ведь это не самое удобное место для того, чтобы повесить сумку или одежду, в отличие от других ручек в автомобиле. Более того, они могут доставлять неудобства и мешать обзору водителя.

Однако водительская ручка имеет множество применений. Например, в больших автомобилях, таких как внедорожники и грузовики, ручка служит помощником при посадке и высадке из кабины. При выходе из автомобиля схватиться за ручку гораздо проще, чем выпрыгнуть из машины.

Более того, производители автомобилей часто встраивают в эти ручки футляры для очков. Хотя это не самое удобное место для тех, кто носит очки, со временем к нему можно привыкнуть.

Еще одна причина расположения ручки со стороны водителя — оптимизация производственных процессов. Производителям дешевле и проще установить ручку или футляр для очков, чем создавать отдельные элементы интерьера для автомобилей, предназначенных для различных рынков, которые могут отличаться не только оснащением и функциями, но и положением рулевого колеса.

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Модернизация потолочной ручки Тигуан-2