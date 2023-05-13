Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
HS: жители Финляндии жалуются — их больше не пускают в Россию
Гастроэнтеролог: некоторые овощи следует употреблять с осторожностью
Психолог Валерия Кетова рассказала, к какому психотипу относятся Бузова, Киркоров и Лагутенко
"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"
Инстасамка вернулась в Москву после блокировки счетов налоговой
РВ: российские дроны "Герань" устроили огненный апокалипсис ВСУ в Хмельницком
Эксперт по питанию: чай после еды вреден для здоровья
Вайкуле прокомментировала поступок Пескова, который поцеловал руку Пугачёвой: "Каждый так должен был подойти"
Как разобраться с проблемами вариатора

У потолочной ручки со стороны водителя может быть несколько функций

1:31
Авто

Правила дорожного движения предписывают водителям держать обе руки на рулевом колесе для сохранения контроля во время езды по ухабам или поворотов. Ремень безопасности также играет важную роль в обеспечении того, чтобы водитель оставался на месте во время резких маневров и внезапных остановок.

У потолочной ручки со стороны водителя может быть несколько функций
Фото: www.nylive. me/someone-noticed-out-what-that-handle/

Но зачем водителю нужна потолочная ручка? Ведь это не самое удобное место для того, чтобы повесить сумку или одежду, в отличие от других ручек в автомобиле. Более того, они могут доставлять неудобства и мешать обзору водителя.

Однако водительская ручка имеет множество применений. Например, в больших автомобилях, таких как внедорожники и грузовики, ручка служит помощником при посадке и высадке из кабины. При выходе из автомобиля схватиться за ручку гораздо проще, чем выпрыгнуть из машины.

Более того, производители автомобилей часто встраивают в эти ручки футляры для очков. Хотя это не самое удобное место для тех, кто носит очки, со временем к нему можно привыкнуть.

Еще одна причина расположения ручки со стороны водителя — оптимизация производственных процессов. Производителям дешевле и проще установить ручку или футляр для очков, чем создавать отдельные элементы интерьера для автомобилей, предназначенных для различных рынков, которые могут отличаться не только оснащением и функциями, но и положением рулевого колеса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Модернизация потолочной ручки Тигуан-2
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России

Некоторые украинские артистки выступают в России.

РИАН составило список артистов с Украины, продолжающих выступать в России
Гастроэнтеролог назвал популярную специю, чайная ложка которой может разрушить печень
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Залужный сделал жёсткое заявление об украинской армии и пропал
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
ВС РФ ударили по Киеву неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22 — MWM
ВСУ бросили "Леопарды" в прорыв под Соледаром, один уничтожен
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Последние материалы
HS: жители Финляндии жалуются — их больше не пускают в Россию
У потолочной ручки со стороны водителя может быть несколько функций
Гастроэнтеролог: некоторые овощи следует употреблять с осторожностью
Психолог Валерия Кетова рассказала, к какому психотипу относятся Бузова, Киркоров и Лагутенко
"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"
Инстасамка вернулась в Москву после блокировки счетов налоговой
РВ: российские дроны "Герань" устроили огненный апокалипсис ВСУ в Хмельницком
Эксперт по питанию: чай после еды вреден для здоровья
Вайкуле прокомментировала поступок Пескова, который поцеловал руку Пугачёвой: "Каждый так должен был подойти"
Как разобраться с проблемами вариатора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников