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Как разобраться с проблемами вариатора

2:36
Авто

Сложности бесступенчатых трансмиссий (CVT) могут быть быстро решены в специализированных сервисных центрах, где такие проблемы, как изношенные соленоиды, проблемы с гидроблоком, электронные неисправности и многое другое, могут быть быстро устранены заменой поврежденных компонентов.

Как разобраться с проблемами вариатора
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Однако, когда цепь или ремень с конусами также повреждены, ремонт CVT может стать финансово обременительным и привести к тому, что вся трансмиссия будет отправлена на свалку.

Интересно, что есть группа автовладельцев, которые не верят в надежность CVT, которые они воспринимают как самое слабое звено в трансмиссии автомобиля. По сравнению с классической гидротрансформаторной "автоматикой", CVT и "роботы" считаются менее прочными и более склонными к тому, чтобы поддаваться экстремальным условиям, таким как пробуксовка колес на льду или в грязи. В отличие от них, классический "автомат" легко выдерживает такие нагрузки.

Поэтому замена неисправной CVT на "правильную" автоматическую коробку передач (AT) — это вариант, который может заинтересовать некоторых автовладельцев.

Некоторые мастерские по ремонту трансмиссий предлагают такую услугу, хотя она доступна только для некоторых автомобилей, в основном японских марок и некоторых моделей, выпускаемых альянсом Renault-Nissan.

Например, на Toyota Corolla, Toyota Auris, Toyota Yaris, Toyota Verso, Nissan Juke, Nissan Sentra, Nissan Qashqai, Nissan Tiida, Nissan X-Trail, Nissan Note, Nissan Cube, Nissan Ad, Renault Megan, Renault Kapture, Renault Sandero, LADA Vesta и LADA XRAY может быть установлен "автомат".

Доступность этих замен объясняется, прежде всего, тем, что одни и те же производители, Aisin и Jatco, выпускали различные типы трансмиссий для этих моделей, в результате чего получились стандартизированные CVT и "автоматы".

Хотя стоимость новых трансмиссий иногда может превышать 300 000 рублей, восстановленные на заводе агрегаты, известные как контрактные сборки, являются экономичной альтернативой, которая обычно может похвастаться аналогичной надежностью и качеством.

Несмотря на свою доступность, они все еще имеют негативную репутацию, что делает их дешевле новых агрегатов. В конечном итоге, такой вариант замены CVT на AT может значительно снизить затраты на замену.

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Вариатор - устройство и принцип работы бесступенчатой коробки передач (ОСНОВЫ)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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