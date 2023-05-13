Многие водители и пассажиры имеют дурную привычку захлопывать двери автомобиля, не понимая, что это может привести к быстрому износу петель и замков, что в конечном итоге ставит под угрозу долговечность двери.
Для борьбы с этим некоторые производители автомобилей устанавливают автоматические доводчики дверей, чтобы продлить срок службы механизмов, хотя некоторые считают это излишним.
Открывание двери автомобиля до упора также может привести к повреждению, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на петли и со временем приводит к их ослаблению. Однако самым вредным действием является опирание на дверь.
Умышленное или неумышленное наваливание своего веса на дверь, ручку или внутреннюю панель может привести к скрипу и провисанию двери, что в конечном итоге сделает ее непригодной для использования.
Также важно следить за тем, как вы открываете дверь, поскольку соскабливание ключами внутренней поверхности ручки может со временем привести к ржавчине и отслоению.
Неопытные пассажиры также могут нанести ущерб, открывая двери слишком быстро и наезжая на другие автомобили или высокие бордюры.
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