По собственной глупости: как водители портят двери своих машин

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Многие водители и пассажиры имеют дурную привычку захлопывать двери автомобиля, не понимая, что это может привести к быстрому износу петель и замков, что в конечном итоге ставит под угрозу долговечность двери.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Для борьбы с этим некоторые производители автомобилей устанавливают автоматические доводчики дверей, чтобы продлить срок службы механизмов, хотя некоторые считают это излишним.

Открывание двери автомобиля до упора также может привести к повреждению, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на петли и со временем приводит к их ослаблению. Однако самым вредным действием является опирание на дверь.

Умышленное или неумышленное наваливание своего веса на дверь, ручку или внутреннюю панель может привести к скрипу и провисанию двери, что в конечном итоге сделает ее непригодной для использования.

Также важно следить за тем, как вы открываете дверь, поскольку соскабливание ключами внутренней поверхности ручки может со временем привести к ржавчине и отслоению.

Неопытные пассажиры также могут нанести ущерб, открывая двери слишком быстро и наезжая на другие автомобили или высокие бордюры.

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