Porsche представит 2024 718 Spyder RS — обгоните солнце

Porsche 718 Spyder получил модернизацию RS. Следуя формуле RS, он оснащен 4,0-литровым двигателем с плоской шестеркой и семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая обеспечивает впечатляющие 493 лошадиные силы и 331 фунт-фут крутящего момента.

Благодаря этому силовому агрегату Spyder может развивать максимальную скорость 191 миля в час и разгоняться от 0 до 60 миль/ч всего за 3,2 секунды, что делает его одним из самых быстрых кабриолетов на рынке.

Дизайн Spyder заимствует дизайн передней части у Cayman GT4 RS, что улучшает охлаждающие свойства без негативного влияния на аэродинамику. Передняя губа выполнена из углеродного волокна, а крылья на кромках переднего бампера обеспечивают дополнительную прижимную силу.

Spyder оснащен мягким верхом с ручным управлением, который можно разложить на две части, солнцезащитным экраном и защитой от непогоды, которую можно сложить в автомобиле.

Система Porsche Active Suspension Management (PASM) и механический задний дифференциал ограниченного скольжения с вектором крутящего момента входят в стандартную комплектацию Spyder. Подвеска полностью регулируемая, включая высоту подвески и жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, и Porsche настроил ее для обеспечения более спокойной и характерной для кабриолета настройки.

Внутри интерьер Spyder сведен к основным функциональным и эргономическим характеристикам. Полностью ковшеобразные сиденья из углеродного волокна обеспечивают боковую поддержку, а приборная панель и элементы отделки отделаны кожей.

Spyder RS весит на 59 килограммов меньше, чем стандартный Spyder, а также есть возможность добавить пакет Weissach, который еще больше снижает вес автомобиля, добавляя капот из углеродного волокна, боковые воздухозаборники и заслонку Gurney на задний спойлер.

FIRST LOOK: 493bhp Porsche 718 Spyder RS is the ultimate £123k Boxster | Top Gear