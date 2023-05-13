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Можно легко привести машину в идеальное состояние за копейки

2:29
Авто

Поиск идеально чистого автомобиля может быть нелегким делом, поскольку грязь, соль, тормозная пыль и другие стойкие загрязнения прилипают к поверхностям, несмотря на хорошую мойку. Это особенно актуально, если вы не позаботились о надлежащей мойке автомобиля зимой.

Можно легко привести машину в идеальное состояние за копейки
Фото: www.newsweek. com/find-hidden-dirt-car-simple-hack-reveal-1699192

В преддверии майских праздников многие автовладельцы прибегают к помощи специальных составов, средств для автомойки, губок и щеток, чтобы вернуть своему любимому автомобилю былое великолепие. Но так ли необходимы все эти усилия и расходы?

Зачем тратить деньги на дорогие и потенциально вредные "коктейли", если есть простые и надежные народные средства, которые справятся с задачей не хуже? Возьмем, к примеру, крахмал. Бутылка стеклоочистителя может обойтись вам в 300-400 рублей, а пачка крахмала, способного довести ваше лобовое стекло до совершенства, стоит всего 50-60 рублей.

Разведите его в чашке уксуса, который наверняка есть у вас на кухне, и приступайте к процедуре. Внешнюю поверхность обрабатывайте широкими, смелыми мазками, а внутреннюю — мягкими, осторожными. Кстати, "народный" состав оставляет пятна на пластике, поэтому лучше накрыть приборную панель тканью.

Но крахмал предназначен не только для очистки лобовых стекол — им можно полировать хромированные детали, пострадавшие от зимнего износа. Грязь, разводы и зеленые пятна не сравнятся с крахмалом. Разведите его в воде до консистенции сметаны, нанесите на пораженные участки, дайте высохнуть и потрите до блеска. Вы будете приятно удивлены результатом!

А как насчет упрямых черных пятен тормозной пыли на колесных дисках? Крахмал справится и с этой задачей. Грязь начнет сходить, о чем будет свидетельствовать соответствующий цвет пены, и через полчаса кропотливой работы крахмал вернет колесам первоначальный или приемлемый вид.

Но на этом функциональность крахмала не заканчивается — он также отлично подходит для устранения неприятных запахов в салоне, удаления пятен с сидений и оживления ковров.

Поистине универсальное средство, да еще и по такой низкой цене! Так почему бы не попробовать это простое и эффективное народное средство, чтобы вернуть блеск вашему автомобилю?

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ПРАВИЛЬНАЯ МОЙКА АВТОМОБИЛЯ! #ДЕНЬМАСТЕРА №8
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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