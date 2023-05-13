Фриты: для чего они нужны

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Присмотревшись к лобовому стеклу автомобиля, вы можете заметить небольшие круги разного размера или полосу шириной до трех сантиметров по краям.

Фото: educatorpages. com/site/kevinevans/pages/myths-about-car-windshield-replacement

Эти темные пятна, называемые фриттами, создаются путем нанесения керамической краски с помощью специального трафарета, а затем подвергаются сложному термическому процессу.

Они не стираются, не отслаиваются и не скалываются, а при прикосновении ощущаются как слегка шероховатая поверхность.

Но для какой цели служат эти, казалось бы, простые украшения? Фритты выполняют в автомобиле множество важных функций, и самая главная из них — защита от прямых солнечных лучей, которая сводит на нет отражение, вызванное игрой света на стыках кузова с лобовым стеклом. Это позволяет свести к минимуму риск ослепления водителя во время движения.

Для достижения этого маркировка сосредоточена в средней и верхней частях лобового стекла, обычно за зеркалом заднего вида, и блокирует ультрафиолетовые лучи, которые затемняют свет, попадающий в салон.

Кроме того, фритты служат защитой от проникновения воды, поскольку клей, нанесенный при установке лобового стекла, часто распределяется по поверхности неравномерно.

Керамический слой выступает в качестве дополнительного "инструмента" для герметизации, а черные узоры также можно отчасти считать декоративным элементом, скрывающим недостатки использования технического герметика при установке лобового стекла.

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Черные точки и полоса по краям лобового стекла автомобиля. Фритты Шелкография. Для чего?