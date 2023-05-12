Как перекупщики разводят покупателей с помощью электронного ПТС

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Интернет произвел революцию в том, как люди продают свои подержанные автомобили. Благодаря специализированным и универсальным сайтам объявлений, автосалоны теперь могут охватить большую аудиторию, чем когда-либо прежде. Однако при таком количестве конкурентов в Интернете выделиться из толпы бывает непросто.

Фото: vinkod24. ru/poleznye-stati/nuzhno-li-menyat-bumazhnyj-pts-na-ehlektronnyj/

Некоторые продавцы автомобилей прибегают к литературным приемам, чтобы завлечь потенциальных покупателей, даже если это означает преувеличение или искажение информации о состоянии автомобиля.

Привлекательные эпитеты, сильные метафоры и преувеличенные заявления — вот лишь некоторые из приемов, используемых для гипноза покупателей, которые могут не быть экспертами в области автомобилей.

Продавцы также могут использовать официально звучащие фразы и аббревиатуры, чтобы их автомобили казались более привлекательными. Однако эта тактика может быть как блестящей, так и идиотской по своей глупости.

Например, в объявлении на одном из популярных сайтов объявлений утверждалось, что "сертификат EPST" подтверждает идеальное состояние автомобиля. Это нелепая маркетинговая уловка, потому что мало кто знает, что такое EPST. Более того, в другом объявлении утверждалось, что электронное свидетельство о регистрации дополняет качество автомобиля.

Это предполагает, что автомобиль с бумажным свидетельством о регистрации имеет более низкое качество, чем автомобиль с ЭПСТ, несмотря на то, что бумажные свидетельства не выдаются с 1 ноября 2020 года.

Хотя может возникнуть соблазн преувеличить или исказить информацию о состоянии подержанного автомобиля, важно быть честным и прозрачным с потенциальными покупателями.

Это особенно важно для автосалонов, которые хотят сохранить свою репутацию надежных и заслуживающих доверия продавцов. Таким образом, несмотря на то, что рынок подержанных автомобилей в Интернете является конкурентным, честность по-прежнему остается лучшей политикой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Электронный ПТС. Что нужно знать перед покупкой авто