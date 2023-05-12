Что делать с повышенным расходом топлива на поддержанных автомобилях

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Когда двигатель автомобиля начинает расходовать топливо, как измученный жаждой верблюд, водители часто ломают голову. Даже после замены половины автомобиля первопричина может оставаться скрытой. Поэтому для выявления проблемы необходимо тщательно исследовать как очевидные, так и неочевидные места.

Фото: www.drive2. ru/l/288230376151808538/

Один из простых способов начать — осмотреть автомобиль снизу. Поврежденная выхлопная система, вызванная камнями или мусором, может привести к повышенному расходу топлива.

Однако воздушный и топливный фильтры также являются виновниками, которые могут быть проверены любым человеком, независимо от пола. Загрязненный воздушный фильтр может вызвать "захлебывание" двигателя, а засоренный топливный фильтр может препятствовать поступлению топлива в двигатель.

Кроме того, если автомобиль относится к высококлассным моделям, таким как Mercedes-Benz ML, засоренный фильтр может вызвать неисправность датчика MAF (массового расхода воздуха), который измеряет скорость поступающего воздуха.

Это посылает неверные сигналы в мозг автомобиля, что приводит к повышенному расходу топлива. Однако не рекомендуется срезать углы и устанавливать более дешевые китайские заменители, так как замена датчика может быть довольно дорогой (около 80 000 рублей).

Однако простая замена расходных материалов не всегда является решением проблемы. Может потребоваться дальнейшее исследование. Стоит отметить, что люди склонны упускать из виду компонент под названием адсорбер, который улавливает пары бензина.

Все автомобили, соответствующие нормам выбросов Евро-2 и выше, имеют этот компонент, напоминающий пластиковый контейнер с клапаном, который со временем может начать плохо открываться или заедать. Это приводит к увеличению расхода топлива.

В некоторых случаях полость адсорбера может засоряться, что требует разборки, очистки и просушки этого компонента для восстановления фильтрации газа и устранения проблемы.

Другая неявная причина, которая часто остается незамеченной, — когда двигатель получает слишком богатую топливную смесь из-за неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. Поэтому крайне важно проверить его состояние.

Наконец, расход топлива может быть связан с недостаточным давлением топливного насоса. Двигатели с распределенным впрыском требуют давления около 3,5 бар. Все, что ниже этого показателя, может привести к проблемам.

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Что влияет на расход топлива?