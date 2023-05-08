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Франция потратит 2 миллиарда евро на увеличение использования велосипедов

2:25
Авто

В рамках беспрецедентных и масштабных усилий французское правительство планирует инвестировать огромные 2 миллиарда евро (эквивалент 2,2 миллиарда долларов) в развитие велосипедной инфраструктуры страны и поощрение покупки велосипедов с целью сокращения использования автомобилей.

Франция потратит 2 миллиарда евро на увеличение использования велосипедов
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Основная цель — удвоить сеть велосипедных дорожек в стране, при этом 250 миллионов евро ежегодно будет выделяться на строительство новых велосипедных дорожек с 2023 по 2027 год. Оставшаяся часть бюджета будет использована для других мер, направленных на стимулирование более широкого использования велосипедов.

Цель правительства — сделать велосипед более привлекательным видом транспорта для людей всех возрастов и слоев населения, а также доступным для всех средством передвижения. Министр транспорта Клеман Боне отметил значимость инвестиций государства в велоспорт, назвав их "беспрецедентными и масштабными" в своем твиттере.

План предусматривает увеличение существующей сети велосипедных дорожек в стране, которая составляет 50 000 км (эквивалент 30 000 миль), до 80 000 км к 2027 году, и в конечном итоге до 100 000 км (или 62 000 миль) к 2030 году, с акцентом на провинциальные города и сельские районы, поскольку значительные средства уже направлены на велосипедную инфраструктуру в крупных городах.

Инициатива также предусматривает выделение 500 миллионов евро на предоставление субсидий на покупку велосипедов, в том числе подержанных. Кроме того, правительство увеличит инвестиции в строительство велосипедных парковок на вокзалах и в городских районах, увеличит расходы на противоугонную маркировку велосипедов и предложит обучение езде на велосипеде всем ученикам начальной школы.

Этот шаг был высоко оценен организациями велосипедистов, а президент Союза велосипедистов FUB Оливье Шнайдер назвал его "дальновидной инициативой, которая не только изменит привычки и образ жизни наших граждан, но и сделает Францию мировым лидером в развитии велосипедной инфраструктуры и культуры".

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Выживание во Франции | Вокруг Европы в 11.000 км #21
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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