Расширение модельного ряда ГАЗ "Газель"

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

В модельный ряд будут добавлены новые версии фургонов со средней крышей, а в дальнейшем практически все модели "Газель НН", за исключением тяжелых версий, могут быть переоборудованы под односкатную ошиновку.

Фото: www.autonews .ru/news/60a6689b9a79472610590d25

Такие коммерческие автомобили с односкатной ошиновкой задних колес обладают рядом преимуществ, включая повышенную топливную экономичность, лучшую маневренность, увеличенную грузоподъемность за счет новой задней оси и экономию средств на замену шин.

Четырехколесные модели "Газель НН" были добавлены в модельный ряд после дебюта моделей "Соболь НН". При односкатной ошиновке задних колес расстояние между колесными арками увеличивается до 1350 миллиметров, а в грузовом отсеке можно разместить до трех европоддонов.

Переход на шины 235/65R16C позволил "Газели НН" сохранить свою грузоподъемность.

Основные различия между моделями "Газель НН" и "Соболь НН" с односкатной ошиновкой задних колес заключаются в величине заднего свеса, длине колесной базы и доступных опциях. Кроме того, новый турбодизельный двигатель G21 пока недоступен на "Соболе НН".

Теоретически, односкатная ошиновка могла бы применяться на грузовых версиях "Газели НН" и даже автобусах, но в настоящее время производитель предлагает только фургоны.

Группа ГАЗ планирует расширить модельный ряд "Соболя НН" за счет грузовых и грузопассажирских версий, а также перевести модель "Валдай" на новые силовые агрегаты. Ожидается, что все эти новые модели появятся в дилерских центрах в ближайшие месяцы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГАЗЕЛЬ - Самый номинированный автомобиль Российского автопрома!