Зачем обязательно нужно просушивать глушитель

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Это явление также происходит, когда автомобиль переезжает с холодной улицы на отапливаемую стоянку, в результате чего вода скапливается в глушителе и резонаторе.

Фото: www.drive2 .ru/l/532342574434747604/

Очень важно обратить внимание на эту проблему, потому что каскад воды, вытекающей из выхлопной трубы во время движения, может означать различные проблемы. Например, это может свидетельствовать о повреждении каталитического нейтрализатора или о проблемах с системами впрыска топлива и зажигания.

Причина в том, что неправильное сгорание топлива приводит к накоплению газа и сажи в выпускном коллекторе. Затем эта токсичная смесь попадает в каталитический нейтрализатор, где подвергается процессу окисления с образованием углекислого газа и водяного пара.

По мере движения автомобиля горячие газы и пары проходят по трубам выхлопной системы и оседают на стенках в виде капель, часть из которых выбрасывается вместе с потоком газа.

Однако большая часть остается в трубах, скапливаясь в глушителе и резонаторе по мере их остывания.

Удаление воды из глушителя — непростая задача, поскольку он содержит сложную систему перегородок, которые гасят акустические волны и регулируют давление во всей выхлопной системе.

Именно здесь и "прячется" вода. Помимо ускорения процесса коррозии всей выхлопной системы изнутри, она также может создать проблемы, если водитель припаркует автомобиль под уклоном в морозную погоду.

В таких случаях вода может заполнить камеры глушителя, замерзнуть за ночь и частично перекрыть выход газов, вызывая противодавление при работающем двигателе. В худшем случае может треснуть один из сварных швов, а замерзший лед в глушителе может повредить внутренние перегородки.

Для предотвращения подобных проблем полезно предварительно прогреть глушитель с помощью промышленного вентилятора и просверлить небольшие отверстия в "банке", чтобы конденсат вытекал самостоятельно. Наконец, периодическая эксплуатация автомобиля на высоких оборотах на шоссе может очистить двигатель и удалить значительное количество влаги из выхлопной системы.

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