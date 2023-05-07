Mercedes-Benz: остается в Китае, несмотря на напряженность в Тайване

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Несмотря на растущую политическую напряженность и возможность военного конфликта между Китаем и Тайванем, Mercedes-Benz не планирует покидать Китай, по словам генерального директора немецкого автопроизводителя Олы Келлениуса. В интервью немецкой газете Bild Каллениус заявил, что разрыв экономических связей с Китаем "практически немыслим для всей немецкой промышленности".

Фото: www. motorauthority .com/news/1139248_2024-mercedes-benz-amg-gls-63-revealed

Келлениуса спросили о судьбе бизнеса Mercedes-Benz в Китае, если возникнет угроза "военной диктатуры" на демократическом Тайване. Он подчеркнул, что уход из Китая был бы губителен не только для Mercedes-Benz, но и для большинства отраслей немецкой промышленности, которые в значительной степени зависят от китайского рынка.

Bild также поднял вопрос об уходе Mercedes-Benz из России, но Келлениус отверг идею аналогичного сценария в отношении Китая.

Он считает, что Европа, США и Китай должны сотрудничать, а не конкурировать друг с другом, поскольку они являются ключевыми игроками в мировой экономике.

Отвечая на вопрос о потенциальном отставании немецкой автомобильной промышленности на рынке электромобилей (EV), Келлениус сказал, что его это не беспокоит.

Он отметил, что сегмент EV в Китае в основном представлен недорогими и городскими автомобилями, а Mercedes-Benz не конкурирует в этом ценовом диапазоне. В настоящее время ни одна модель Mercedes-Benz EV не входит в десятку самых продаваемых EV в Китае.

Тем не менее, Каллениус признал, что отрасль переживает этап трансформации, и немецким автопроизводителям необходимо адаптироваться, если они хотят оставаться лидерами на рынке.

Он подчеркнул, что индустриализация имеет решающее значение для процветания Германии, и призвал к "реиндустриализации, а не деиндустриализации" для обеспечения будущего страны.

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