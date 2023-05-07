Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
RV: истребитель Су-35 ВКС России напугал ЕС, патрульные полёты приостановлены
Ford подтверждает дебют Ranger и Ranger Raptor 2024 в среду
"КП": в среднем отдых на майские праздники обходится звёздам в полмиллиона рублей в неделю
Haber7: напиток из тимьяна имеет множество положительных свойств для здоровья человека
РВ: появились кадры танковой дуэли Т-80 группировки V и танка ВСУ с крестами
Прилепин вышел на связь и рассказал о покушении
Вкрутую или всмятку: какие яйца полезнее?
РВ: опубликованы видеокадры подготовки военнослужащих ВС Украины к наступлению с форсированием рек
Захарова: обещанием "убивать россиян" Буданов подтвердил, что США финансируют терроризм

Mercedes-Benz: остается в Китае, несмотря на напряженность в Тайване

2:00
Авто

Несмотря на растущую политическую напряженность и возможность военного конфликта между Китаем и Тайванем, Mercedes-Benz не планирует покидать Китай, по словам генерального директора немецкого автопроизводителя Олы Келлениуса. В интервью немецкой газете Bild Каллениус заявил, что разрыв экономических связей с Китаем "практически немыслим для всей немецкой промышленности".

Mercedes-Benz: остается в Китае, несмотря на напряженность в Тайване
Фото: www. motorauthority .com/news/1139248_2024-mercedes-benz-amg-gls-63-revealed

Келлениуса спросили о судьбе бизнеса Mercedes-Benz в Китае, если возникнет угроза "военной диктатуры" на демократическом Тайване. Он подчеркнул, что уход из Китая был бы губителен не только для Mercedes-Benz, но и для большинства отраслей немецкой промышленности, которые в значительной степени зависят от китайского рынка.

Bild также поднял вопрос об уходе Mercedes-Benz из России, но Келлениус отверг идею аналогичного сценария в отношении Китая.

Он считает, что Европа, США и Китай должны сотрудничать, а не конкурировать друг с другом, поскольку они являются ключевыми игроками в мировой экономике.

Отвечая на вопрос о потенциальном отставании немецкой автомобильной промышленности на рынке электромобилей (EV), Келлениус сказал, что его это не беспокоит.

Он отметил, что сегмент EV в Китае в основном представлен недорогими и городскими автомобилями, а Mercedes-Benz не конкурирует в этом ценовом диапазоне. В настоящее время ни одна модель Mercedes-Benz EV не входит в десятку самых продаваемых EV в Китае.

Тем не менее, Каллениус признал, что отрасль переживает этап трансформации, и немецким автопроизводителям необходимо адаптироваться, если они хотят оставаться лидерами на рынке.

Он подчеркнул, что индустриализация имеет решающее значение для процветания Германии, и призвал к "реиндустриализации, а не деиндустриализации" для обеспечения будущего страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новый китаец Li 9 уничтожил Mercedes-Benz GLS #машина #тестдрайв #авто
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Откуда не ждали: решение Казахстана удивило россиян

Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.

РИАН: решение Центрального депозитария Казахстана удивило граждан РФ
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Немецкие танки Leopard 2 движутся к Приднестровью
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
Российский военный с позывным "Жених" взял в плен десяток боевиков ВСУ
Путин разрулил ситуацию с ЧВК Вагнера Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Восемь факторов, от которых зависит здоровье сердца и долгая жизнь
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
Военные ВС Румынии умолчали об интересном факте в инциденте с самолётом ВВС Польши
Военные ВС Румынии умолчали об интересном факте в инциденте с самолётом ВВС Польши
Последние материалы
РВ: появились кадры танковой дуэли Т-80 группировки V и танка ВСУ с крестами
Mercedes-Benz: остается в Китае, несмотря на напряженность в Тайване
Прилепин вышел на связь и рассказал о покушении
Путин разрулил ситуацию с ЧВК Вагнера
Вкрутую или всмятку: какие яйца полезнее?
РВ: опубликованы видеокадры подготовки военнослужащих ВС Украины к наступлению с форсированием рек
Захарова: обещанием "убивать россиян" Буданов подтвердил, что США финансируют терроризм
Баширов рассказал, что собираются провести ВСУ вместо классического наступления
Джанет Йеллен: США готовы прибегнуть к прежним инструментам поддержки банков
WSJ: Запад меняет позицию — после наступления ВСУ должны начаться переговоры РФ и Украины при участии КНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников