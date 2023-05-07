НАМИ стал единоличным владельцем АвтоВАЗа

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, АвтоВАЗ, крупнейший автопроизводитель в России, перешел в единоличную собственность ФГУП "НАМИ".

Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Ранее 32,3% акций "АвтоВАЗа" принадлежало государственной корпорации "Ростех". Впервые за 16 лет "АвтоВАЗ" находится в собственности одного юридического лица.

Пресс-служба "Ростеха" подтвердила выход из капитала "АвтоВАЗа". АвтоВАЗ, выпускающий автомобили Lada, теперь принадлежит ООО "Лада Авто Холдинг", подведомственному ФГУП "НАМИ" Минпромторга.

Консолидация АвтоВАЗа под 100%-ным владением НАМИ не является неожиданностью. В ноябре прошлого года президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что предстоящая смена собственника не приведет к кардинальным изменениям в компании.

Без присутствия "Ростеха" в качестве акционера "АвтоВАЗа" компании, возможно, будет легче вести переговоры с поставщиками. Ростех находится под санкциями США уже почти десять лет.

Renault сохраняет право первоочередного выкупа акций АвтоВАЗа, которое будет действовать еще пять лет. Неясно, изменится ли совет директоров АвтоВАЗа после реструктуризации акционеров.

Помимо АвтоВАЗа, НАМИ также приобрела активы японских автопроизводителей Nissan и Toyota и отвечает за развитие проекта Aurus.

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