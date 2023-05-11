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Почему лучше не заливать 92-ой в современные машины

2:07
Авто

Не все производители бензина включают очищающие и моющие присадки в 92-октановую топливную смесь, чтобы сохранить низкие цены, но использование такого топлива может представлять скрытую угрозу для силовых агрегатов. Это связано с тем, что в отсутствие присадок отложения и нагар накапливаются быстрее, что приводит к кашлю и вибрации двигателя на холостом ходу.

Почему лучше не заливать 92-ой в современные машины
Фото: https://miro.medium.com/

Тогда водители тратят деньги на различную автохимию, которая не всегда помогает, и в сервисном центре может потребоваться более дорогостоящая работа, например, замена топливной форсунки или декарбонизация двигателя.

Более того, старое топливо, которое неправильно хранится, также несет в себе риски, включая окисление топлива, потерю свойств присадок (если они есть) и влагу, которая провоцирует рост грибков и накопление грязи в цилиндро-поршневой группе. Фактически, свечи зажигания могут быть "убиты" грязью уже после первой заправки, и на них даже могут быть видны комки грязи.

Хотя некоторые автопроизводители рекомендуют использовать 92-октановый бензин, делать это не рекомендуется. Двигатели, разработанные после 2013 года, рассчитаны на более строгие нормы выбросов Евро-5 и Евро-6, требующие бензина с более высоким октановым числом — 98 или даже 100.

Хотя с помощью программного обеспечения можно кратковременно использовать 92-октановый бензин, регулярные заправки на средних и высоких скоростях могут вызвать непреднамеренные вспышки топливно-воздушной смеси, с которыми не справится даже датчик детонации.

К 50 000 км это может привести к серьезным повреждениям двигателя, требующим капитального ремонта. Поэтому даже для китайских автомобилей лучше использовать 98-октановый бензин, несмотря на его более высокую стоимость, так как он может продлить срок службы двигателя до 250 000 км без капитального ремонта.

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🔴 Что будет если заливать 92 вместо 95
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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