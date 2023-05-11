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Как сэкономить на ремонте трещины переднего бампера

2:59
Авто

В какой-то момент водитель неизбежно сталкивается с проблемой повреждения бампера в результате столкновения. Некоторые люди, которым не повезло дважды повредить свой автомобиль, вынуждены терпеть неприятности, связанные с тем, что в их машину врезался столб или глыба льда в сугробе или в нее врезалась дверь гаража из-за сильных порывов ветра.

Как сэкономить на ремонте трещины переднего бампера
Фото: avtodozorshop. ru/kak-snat-bamper-perednij-na-vaz-2110-video-i-foto-nomer/

Изучив расчеты современных дилерских центров, можно сделать вывод, что только владельцы полисов комплексного страхования могут позволить себе кузовной ремонт в дилерском центре. Остальные не пойдут туда из-за заоблачных цен.

Однако и в обычных авторемонтных мастерских можно попасться на мошенников. Гораздо проще обмануть клиента, заменив поврежденную деталь на новую, быстро покрасив ее и установив, зарабатывая на каждой операции, и быстро освобождая место для следующего клиента. Если вмятины и царапины можно устранить, то трещина или сломанный кронштейн требуют замены всей детали, не оставляя другого выхода.

Однако Москва, где скорость превалирует над деньгами, — это совсем другая история. Регионы, где постоянно нужно считать и пересчитывать, не так расточительны. Поэтому имеет смысл набраться опыта в мелком, экономически выгодном ремонте за пределами МКАД. Оказалось, что ремонт бампера — это само по себе чудо.

Старые методы усиления бампера и использования сетки ушли в прошлое. Теперь их можно просто сварить, при этом качество, надежность и визуальная составляющая такого ремонта остаются неизменными.

Процесс прост: на китайской барахолке за 3 000 рублей продается паяльная станция, состоящая из паяльника и мощной тепловой пушки с насадками, меняющими диаметр сопла подачи воздуха.

Там же можно приобрести пластиковые стержни, которые плавятся и заполняют зазор.

После очистки и шлифовки поврежденного участка мастер с помощью паяльника соединяет различные детали вместе, заполняя зазоры расплавленным пластиком. Затем бампер шлифуется, полируется и красится.

Таким образом, даже серьезные повреждения бампера можно отремонтировать не более чем за 5 000 рублей, причем за очень короткий промежуток времени. Ремонт трещины редко обходится дороже 1 000 рублей, а незначительную царапину автовладелец может закрасить самостоятельно. Интернет и магазины могут помочь при выборе подходящей краски.

Конечно, есть эксперты, которые расскажут вам о неоригинальных бамперах, заполонивших российский массовый рынок и стоящих столько же, сколько оригинальные, и о том, что ремонт некоторых поврежденных участков не всегда безопасен. Тем не менее, автовладелец сам решает, какой вариант ему больше подходит.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Как сэкономить на ремонте трещины переднего бампера
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