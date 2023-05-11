Почему зеркала автомобиля по-разному приближают

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Зеркало заднего вида автомобиля имеет не плоскую поверхность, а слегка вогнутую, что расширяет поле зрения водителя. Такая конструкция позволяет водителю видеть дальние автомобили без помех со стороны второго ряда сидений или задних подголовников.

Фото: stroiteh-msk. ru/materialy/bokovye-zerkala-s-krepleniem-na-dver-93-foto.html

Приближая автомобили, водитель меньше рискует совершать резкие маневры, которые могут быть опасны для других участников дорожного движения.

Аналогично, правое зеркало заднего вида сделано выпуклым, чтобы устранить слепые зоны и улучшить способность водителя видеть автомобиль сбоку, снижая вероятность ДТП.

Однако у этого решения есть недостаток, поскольку искажение зеркала варьируется в зависимости от подхода производителя. Если водитель не привык к зеркалам нового автомобиля, он может неправильно оценить расстояние и стать причиной аварии.

Поэтому, прежде чем выезжать на оживленные магистрали, рекомендуется привыкнуть к габаритам нового автомобиля и его зеркалам.

Кроме того, зеркала, приближающие предметы, полезны при движении задним ходом, так как с их помощью легче оценить расстояние и избежать столкновения с парковочными столбиками. Этот эффект экономит бампер и нервы водителя.

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