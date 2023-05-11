Почему зеркала автомобиля по-разному приближают

Зеркало заднего вида автомобиля имеет не плоскую поверхность, а слегка вогнутую, что расширяет поле зрения водителя. Такая конструкция позволяет водителю видеть дальние автомобили без помех со стороны второго ряда сидений или задних подголовников.
Приближая автомобили, водитель меньше рискует совершать резкие маневры, которые могут быть опасны для других участников дорожного движения.
Аналогично, правое зеркало заднего вида сделано выпуклым, чтобы устранить слепые зоны и улучшить способность водителя видеть автомобиль сбоку, снижая вероятность ДТП.
Однако у этого решения есть недостаток, поскольку искажение зеркала варьируется в зависимости от подхода производителя. Если водитель не привык к зеркалам нового автомобиля, он может неправильно оценить расстояние и стать причиной аварии.
Поэтому, прежде чем выезжать на оживленные магистрали, рекомендуется привыкнуть к габаритам нового автомобиля и его зеркалам.
Кроме того, зеркала, приближающие предметы, полезны при движении задним ходом, так как с их помощью легче оценить расстояние и избежать столкновения с парковочными столбиками. Этот эффект экономит бампер и нервы водителя.
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