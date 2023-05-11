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Почему классический внедорожный привод хуже электронной муфты кроссовера

2:19
Авто

Электроника автомобиля распределяет необходимый процент тяги на заднюю ось, обеспечивая устойчивость как на прямых, так и на извилистых дорогах, что делает его подходящим даже для неопытных водителей. Эта функция особенно полезна на асфальтовых дорогах, качество которых может быть разным.

Почему классический внедорожный привод хуже электронной муфты кроссовера
Фото: Китайские автомобили

Некоторые дороги могут быть гладкими, как бильярд, в то время как другие могут иметь колеи, выбоины и неровности. Кроме того, кроссоверы идеально подходят для езды по гравийным и грунтовым дорогам, учитывая их высокий дорожный просвет и устойчивость сцепления к перегреву.

Однако использовать постоянно подключаемый полный привод на асфальте не рекомендуется, так как это может привести к быстрому износу шин и трансмиссии, и даже инструкции по эксплуатации не советуют этого делать. Кроме того, рамный полноприводный автомобиль ведет себя непредсказуемо, и на асфальте он менее устойчив, чем кроссовер.

Блокировка переднего дифференциала также может привести к тому, что водитель окажется в кювете во время поворота.

Когда речь идет о бездорожье, настоящий полный привод работает лучше, а его конструкция менее подвержена перегреву, чем муфта. Хотя современные технические решения снижают вероятность перегрева муфты, например, многодисковые межосевые муфты, они все равно требуют надлежащего обслуживания.

Это включает в себя выбор правильных рабочих жидкостей и масел, что может быть непросто, учитывая огромный ассортимент продукции различных производителей. Поэтому эксперты советуют выбирать известные бренды при подборе подходящего состава.

В этом контексте рекомендуются технические смазочные материалы от Liqui Moly, немецкой компании с большим опытом производства подобных продуктов. Например, недавно компания представила свою новейшую разработку: синтетическое трансмиссионное масло Lamellenkupplungsöl для внедорожников.

Очевидно, что современные потребители ценят комфорт и удовольствие от вождения больше, чем внедорожные возможности внедорожника, поэтому рамные внедорожники уступают свои позиции кроссоверам.

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Полный привод Part time, Full time, муфта. Как это работает
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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