Почему классический внедорожный привод хуже электронной муфты кроссовера

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Электроника автомобиля распределяет необходимый процент тяги на заднюю ось, обеспечивая устойчивость как на прямых, так и на извилистых дорогах, что делает его подходящим даже для неопытных водителей. Эта функция особенно полезна на асфальтовых дорогах, качество которых может быть разным.

Фото: Китайские автомобили

Некоторые дороги могут быть гладкими, как бильярд, в то время как другие могут иметь колеи, выбоины и неровности. Кроме того, кроссоверы идеально подходят для езды по гравийным и грунтовым дорогам, учитывая их высокий дорожный просвет и устойчивость сцепления к перегреву.

Однако использовать постоянно подключаемый полный привод на асфальте не рекомендуется, так как это может привести к быстрому износу шин и трансмиссии, и даже инструкции по эксплуатации не советуют этого делать. Кроме того, рамный полноприводный автомобиль ведет себя непредсказуемо, и на асфальте он менее устойчив, чем кроссовер.

Блокировка переднего дифференциала также может привести к тому, что водитель окажется в кювете во время поворота.

Когда речь идет о бездорожье, настоящий полный привод работает лучше, а его конструкция менее подвержена перегреву, чем муфта. Хотя современные технические решения снижают вероятность перегрева муфты, например, многодисковые межосевые муфты, они все равно требуют надлежащего обслуживания.

Это включает в себя выбор правильных рабочих жидкостей и масел, что может быть непросто, учитывая огромный ассортимент продукции различных производителей. Поэтому эксперты советуют выбирать известные бренды при подборе подходящего состава.

В этом контексте рекомендуются технические смазочные материалы от Liqui Moly, немецкой компании с большим опытом производства подобных продуктов. Например, недавно компания представила свою новейшую разработку: синтетическое трансмиссионное масло Lamellenkupplungsöl для внедорожников.

Очевидно, что современные потребители ценят комфорт и удовольствие от вождения больше, чем внедорожные возможности внедорожника, поэтому рамные внедорожники уступают свои позиции кроссоверам.

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Полный привод Part time, Full time, муфта. Как это работает