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Автомобильный рынок России демонстрирует резкий рост продаж: Рост на 70,6 процента в апреле 2023 года

2:38
Авто

На российском автомобильном рынке наблюдается резкий рост продаж новых автомобилей: в апреле 2023 года рост составил 70,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Официальная статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщает, что за этот период было продано 54 270 новых автомобилей.

Автомобильный рынок России демонстрирует резкий рост продаж: Рост на 70,6 процента в апреле 2023 года
Фото: i-tc. ru/autonews/pervye-oficialnye-geely-monjaro-priehali-v-rossiju/amp/

Lada, российский автопроизводитель, и два китайских бренда, Haval и Geely, попали в тройку крупнейших компаний по объему продаж. Однако статистика АЕБ за апрель не включает данные о количестве проданных автомобилей Chery, так как этот автопроизводитель перешел на квартальную отчетность.

Хотя резкий рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле можно объяснить низкой базой прошлого года, рынок по-прежнему находится в состоянии спада: с января по апрель дилеры продали 284 409 автомобилей, что на 37,8 процента меньше прошлогодних показателей за тот же период.

Lada завершила предыдущий месяц с показателем продаж 27 635 автомобилей, что на 225 процентов больше, чем в апреле 2022 года. Вторым по объему продаж стал китайский бренд Haval с 7 352 проданными единицами, что на 805 процентов больше. Geely, продавший 6 113 автомобилей, замыкает тройку лидеров, показав рост в 1 312 процентов.

Другими автомобильными брендами, которые продемонстрировали резкий рост продаж, являются Changan с 722 процентами, Great Wall с 1 625 процентами и FAW с 509 процентами, продав 2 112, 949 и 743 автомобиля соответственно.

Lada Granta и Niva — самые популярные отечественные модели в апреле, а Geely Coolray — самая популярная импортная марка.

В отчете АЕБ за апрель нет данных о продажах Chery и ее суббрендов Exeed и Omoda, а также Evolute (которая отчитывается ежеквартально), BMW Group и Mercedes-Benz. Нет информации о количестве проданных электромобилей, но ожидается, что оно увеличится в ближайшие месяцы по мере выхода на российский рынок новых производителей.

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Тест-драйв нового Geely Monjaro. Независимый обзор Джили Монджаро
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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