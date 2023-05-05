Ограничение каршеринга в Москве до 10 мая в связи с празднованием Дня Победы

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Департамент транспорта Москвы объявил о временном ограничении услуг каршеринга на некоторых центральных улицах города до 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.

Фото: https://orda.kz/

В этот период невозможно будет начать или закончить аренду на этих улицах. Список закрытых улиц можно найти на сайте департамента. Операторы каршеринга также будут информировать пользователей через свои мобильные приложения.

В 2022 году цены на каршеринг в России выросли на треть, согласно январским отчетам. Эксперты связали эту тенденцию с ростом стоимости автомобилей. Несмотря на проблемы, связанные с ростом цен, каршеринг остается популярным и удобным вариантом для многих жителей крупных городов России.

Поэтому вполне вероятно, что спрос на каршеринг будет продолжать расти, особенно по мере развития и совершенствования транспортной инфраструктуры страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НАГЛЕЙШИЙ РАЗВОД ЛЮДЕЙ С КАРШЕРИНГОМ! ЗАГНАТЬ В ДОЛГИ ЗА 24 ЧАСА. НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.