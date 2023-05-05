Chery Tiggo 7 Pro Max: самая доступная версия теперь доступна в России

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Популярный китайский автопроизводитель Chery недавно запустил в продажу в России начальную версию своего бестселлера — кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Эта модель поставляется по сниженной цене в 2,76 миллиона рублей, по сравнению с предыдущей ценой в 2,89 миллиона рублей.

Фото: www.cherykrasnoyarsk. ru/7promax

Элитный уровень входит в стандартную комплектацию

Tiggo 7 Pro Max теперь имеет уровень Elite в качестве опции начального уровня. При полной цене в 2 759 900 рублей эту модель можно приобрести со скидкой за 2 384 900 рублей. В настоящее время это самая доступная версия модели, представленная на российском рынке. Она оснащена сиденьями с кожаной отделкой, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и полностью светодиодным освещением.

Безопасность и комфорт

В стандартную комплектацию Tiggo 7 Pro Max начального уровня входят задние датчики парковки, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, датчики света и дождя, а также дверь багажника с электроприводом. Версия Elite включает аудиосистему с шестью динамиками, полноразмерное запасное колесо, полный "зимний" пакет и двухзонный климат-контроль. В салоне также есть три USB-порта.

Мощная производительность и топливная экономичность

Независимо от уровня оснащения, Tiggo 7 Pro Max оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил, который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией. Автомобиль расходует 8,2 литра топлива на 100 километров в комбинированном режиме и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,8 секунды.

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