VW Golf R 333 увеличивает мощность... и сияет желтым цветом

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Ограниченная серия высокопроизводительного хэтчбека Volkswagen, известная как "Golf R 333", была представлена на YouTube и будет полностью представлена компанией VW 31 мая.

Фото: www.carscoops. com/2023/05/vw-teases-limited-edition-golf-r-333-with-an-akrapovic-exhaust/

Эта специальная версия Golf R с яркой желтой внешностью и мощностью 325 или более лошадиных сил предлагает несколько обновлений, включая роскошный четырехтрубный выхлоп Akrapovic, тормоза с поперечной сверловкой, черные легкосплавные диски Estoril, уникальный шильдик "333" и эксклюзивный цвет внешней окраски, не встречающийся на текущем Golf R.

Ожидается, что эта новая модель заменит самую мощную модель Golf от Volkswagen, Golf R 20 Years, которая оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем "EA888".

Согласно предварительному обзору в Autocar, пакет 333 увеличит максимальную скорость Golf R с ограниченных электроникой 155 миль в час до 166 миль в час. Однако пока неясно, на каких рынках будет представлена эта модель, хотя ожидается, что она появится в следующем году.

В Соединенных Штатах нынешний Golf R доступен в ограниченном количестве, включая юбилейную версию 20-го поколения мощностью 315 лошадиных сил, цена которой начинается с 45 390 долларов.

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Volkswagen Golf R 333 Limited Edition Will Be Revealed On May 31