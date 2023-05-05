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Ferrari демонстрирует высокие показатели во втором квартале благодаря началу поставок Purosangue

2:04
Авто

Ferrari, итальянский производитель спортивных автомобилей класса люкс, сообщил об увеличении основной прибыли на 27% в первом квартале, превзойдя ожидания. Компания также прогнозирует активный второй квартал, поскольку она начинает поставки своей новой модели Purosangue, очередь на которую уже растянулась до 2026 года.

Ferrari демонстрирует высокие показатели во втором квартале благодаря началу поставок Purosangue
Фото: http://auto123channel.com/2022/02/23/2022-ferrari-purosangue-photo-leak-details/

Purosangue, четырехдверный, четырехместный автомобиль, первоначально пользовался "беспрецедентным" спросом, что привело к приостановке новых заказов.

Однако теперь Ferrari возобновила прием заказов, а генеральный директор Бенедетто Винья подтвердил, что портфель заказов компании заполнен до конца 2025 года.

Тем не менее, новым клиентам, заказавшим Purosangue по цене 390 000 евро (430 000 долларов), придется подождать до 2026 года из-за высокого спроса.

Винья выразил свое удивление по поводу чрезмерного спроса, заявив: "Мы были застигнуты врасплох таким сильным интересом". Несмотря на это, Ferrari пообещала ограничить продажи Purosangue до 20% от общего объема поставок группы в течение всего жизненного цикла автомобиля, чтобы сохранить эксклюзивность.

Акции Ferrari, зарегистрированные на бирже в Милане, достигли рекордного максимума в 267,20 евро, поднявшись на 5,6% в четверг. Модели Portofino M, 296 GTB и 812 Competizione возглавили рост поставок, что привело к улучшению результатов, а также ценового потенциала.

В январе-марте скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 537 млн евро, превысив прогнозы аналитиков в 508 млн евро, согласно опросу Reuters.

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Новый кроссовер Ferrari: 725-сильный V12!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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