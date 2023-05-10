АКПП начал дергаться: из-а чего это происходит

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Если ваша автоматическая коробка передач начинает дергаться при переключении передач, это не обязательно означает, что все потеряно. Прежде всего, необходимо определить первопричину такого поведения. Возможно, рывки вызваны низким уровнем масла. Эта проблема встречается в таких седанах, как Chevrolet Cobalt, также известный как Ravon R4. Однако это не обязательно механическая проблема.

Фото: 52evacuator. ru/novosti/evakuator-so-sdvizhnoj-platformoj-v-nizhnem-novgorode/

На корпусе шестиступенчатой коробки передач есть технологическое отверстие, закрытое резиновой пробкой. Эта пробка может выскочить из-за тряски, в результате чего масло медленно вытекает из системы.

Решение простое: достаточно долить жидкость и заменить выпавшую деталь. Кстати, сама трансмиссия надежна и ее трудно пережечь. Автор этих строк подтверждает это, пережив подобный инцидент. Проехав на машине около 50 000 километров, автомобиль был продан с исправно работающей трансмиссией.

Что касается роботизированных трансмиссий, то они не так темпераментны, как многие считают. Однодисковые роботы чаще всего испытывают рывки при переключении передач.

Это вполне объяснимо, поскольку прерывание потока мощности неизбежно, учитывая, что трансмиссия работает как обычная механическая коробка передач, с той лишь разницей, что она имеет автоматический механизм переключения. Такие роботы непопулярны, поскольку водителям приходится к ним приспосабливаться.

Тем не менее, их можно найти в подержанных Ладах, Ситроенах и Рено. Поэтому не стоит беспокоиться о нестабильном поведении. Более того, срок службы "робота" сопоставим со сроком службы обычной механической коробки передач.

Другое дело — коробки передач с двумя сцеплениями. Неровное поведение — явный признак того, что требуется ремонт, но не все потеряно. Незначительные вибрации можно устранить путем перепрограммирования программного обеспечения управления коробкой передач или замены масла и очистки корпуса коробки передач.

Если рывки возникают при переключении селектора из режима P в режим D, то следует проверить крепления двигателя и трансмиссии. Скорее всего, они уже износились и требуют замены. В этом случае ремонт не будет слишком дорогим, так как трансмиссию не придется перебирать.

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