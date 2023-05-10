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Езда задним ходом: почему нельзя пользоваться этим на длинных дистанциях

2:00
Авто

Нередко водители попадают в ситуации, когда им необходимо двигаться задним ходом в течение значительного времени.

Езда задним ходом: почему нельзя пользоваться этим на длинных дистанциях
Фото: www.drive2. ru/l/288230376152246083/

Например, автовладелец, припарковавший свой автомобиль и потянувший рычаг ручного тормоза, может обнаружить, что колодки "ручника" в барабанных тормозах старые и ржавые, в результате чего детали прилипают и заклинивают одно из колес при отпускании, делая автомобиль неспособным двигаться вперед. В результате движение назад становится единственным вариантом добраться до сервисного центра.

Но возникает вопрос, смогут ли двигатель и трансмиссия выдержать длительное движение назад.

Хотя автомобиль может выдержать многое и даже развить скорость до 70 км/ч при движении назад, важно при этом соблюдать осторожность. Поворот рулевого колеса на высокой скорости может привести к раскачиванию автомобиля и, возможно, к серьезной аварии.

Рекомендуется ехать медленно и следить за оборотами двигателя. Однако это может оказаться непростой задачей, поскольку задняя передача является самой мощной, вызывая резкое увеличение оборотов, что не только значительно увеличивает расход топлива, но и создает нагрузку на двигатель.

Длительное движение назад не позволяет силовому агрегату эффективно охлаждаться, что может привести к перегреву двигателя, особенно в летнюю жару. К сожалению, водитель может этого не заметить, поскольку он сосредоточен на просмотре заднего стекла, а не приборов.

Перегрев может привести к серьезным проблемам, включая трещины в головке блока цилиндров, расплавление поршней, проворачивание подшипников — все это требует дорогостоящего и специализированного ремонта, который потенциально может разорить человека.

Поэтому необходимо соблюдать осторожность и ограничить время езды задним ходом, чтобы избежать возможных повреждений автомобиля.

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Как научиться ездить задним ходом на машине?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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