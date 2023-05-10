Сэкономить на обслуживании автомобиля: как это сделать с помощью торможения

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Практика торможения двигателем предлагает универсальный подход к замедлению, дополняя или заменяя традиционную тормозную систему. Водители могут снизить скорость, убрав ногу с педали газа или переключившись на пониженную передачу для большего контроля.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Однако есть опасения, что эта техника может привести к авариям из-за слишком близкого следования водителей. Из-за отсутствия стоп-сигналов торможение двигателем трудно предсказать, и некоторые опасаются цепной реакции столкновений сзади. Однако на практике риск ничтожно мал, поскольку постепенное замедление обеспечивает достаточное предупреждение для других водителей о необходимости снизить скорость или сменить полосу движения.

Преимущества торможения двигателем

Несмотря на эти опасения, торможение двигателем имеет ряд преимуществ. Например, оно снижает нагрузку на тормозную систему, продлевая срок службы тормозных колодок и дисков. Опытные водители могут реже заменять тормозные колодки, экономя деньги на техническом обслуживании. Кроме того, торможение оказывает положительное влияние на другие компоненты автомобиля, например, на двигатель.

При торможении двигателем в цилиндрах не происходит вспышек горения, а значит, в масляном насосе продолжает циркулировать масло. Кроме того, охлаждающая жидкость продолжает циркулировать, эффективно охлаждая двигатель, что делает его пригодным для использования в городском движении в режиме stop-and-go.

Кроме того, при торможении двигателем создается хорошее вакуумное давление в усилителе тормозов, что облегчает процесс замедления. В результате этот простой метод способствует безопасному вождению, экономит деньги на техническом обслуживании и обеспечивает ряд преимуществ для других компонентов автомобиля.

Торможение двигателем — это универсальная, эффективная и часто недостаточно используемая техника, которую водителям следует включить в свои привычки вождения.

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Как правильно тормозить, чтобы была плавная остановка?