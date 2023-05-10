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Ржавчина на автомобиле: как бороться

2:35
Авто

Борьба с пятнами ржавчины на кузове автомобиля может стать головной болью для водителя. Хотя некоторые прибегают к радикальным методам борьбы с ними, зачастую разумнее выбрать более взвешенный подход. Во многих случаях эти пятна являются лишь поверхностной реакцией металла на воздействие агрессивной среды, и с ними можно эффективно бороться.

Ржавчина на автомобиле: как бороться
Фото: avtoelektrik-info. ru/sovety/kak-predotvratit-poyavlenie-rzhavchiny-na-kuzove-avtomobilya

Существует два основных метода борьбы с ржавчиной: механический и химический.

Первый — это более радикальный подход, предполагающий устранение очагов коррозии путем механической очистки с помощью таких инструментов, как шлифовальные машины, наждачная бумага или щетки со стальной щетиной.

Процесс удаления ржавчины обычно начинается с крупнозернистой наждачной бумаги и постепенно переходит к более мелкой зернистости. Сухое удаление ржавчины или использование керосина или уайт-спирита — это все варианты.

Химический метод, с другой стороны, предполагает использование специальных составов, называемых преобразователями или нейтрализаторами ржавчины, которые могут удалить пятна ржавчины и остановить распространение ржавчины на поврежденном кузове. После их нанесения для удаления остатков ржавчины достаточно обычной тряпки.

Список химических составов для удаления ржавчины обширен, при этом ортофосфорная кислота является одним из самых эффективных средств для удаления пятен толщиной до 1 мм. Цинковый спрей, между тем, образует защитную пленку на месте коррозии, предотвращая дальнейшее окисление металла.

Для тех, кто ищет более традиционные методы удаления ржавчины, существуют такие варианты, как электрохимическая обработка, при которой окислительно-восстановительные процессы осуществляются с металлом с помощью электролита и электрического тока. Этот метод прост и надежен, он не только удаляет ржавчину, но и помогает предотвратить появление новых пятен. Наборы для такой обработки можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей.

Для небольших пятен ржавчины можно использовать более "народные" методы, например, уксусную кислоту, которую можно нанести на пораженный участок перед удалением остатков ржавчины с помощью скомканного куска фольги. В качестве альтернативы можно нанести на участок пасту из пищевой соды и воды, оставить на несколько часов, а затем удалить мягкой тканью.

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Удаление ржавчины на авто, простой способ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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