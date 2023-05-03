Представляем обновленный ГАЗ "Соболь NN": цены и характеристики

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ГАЗ "Соболь NN" подорожал в России. Легкий грузовик, представленный в декабре прошлого года, теперь стоит на 200 000 — 295 000 рублей дороже в зависимости от модели. Рекомендованная розничная цена цельнометаллического фургона теперь начинается от 2 990 000 рублей, а версия "Комби" с двухрядной кабиной — от 3 105 000 рублей.

Фото: i-tc. ru/autonews/ceny-na-gaz-sobol-nn-2022-celnometallicheskij-furgon-i-kombi-oficialnyj-prajs-list/

Дебютировав на выставке коммерческого транспорта "Комтранс" осенью 2021 года, ГАЗ "Соболь" с обозначением "NN" открылся для заказов летом 2022 года, а продажи стартовали в начале декабря того же года. На старте продаж базовый фургон стоил 2 695 000 рублей, а грузопассажирская версия — 2 905 000 рублей.

Автомобиль оснащается безальтернативным дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 китайского происхождения в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод — задний. В будущем в модельный ряд "Соболя" может быть добавлен 2,5-литровый дизель российского производства и полноприводная версия.

"Соболь NN" отличается от "ГАЗели NN" укороченной колесной базой и односкатной ошиновкой заднего моста. В список оборудования входят водительское сиденье с множеством регулировок, мультимедийная система с девятидюймовым экраном, четырьмя USB-входами и парой розеток, кондиционер, обогрев зеркал, подогрев сидений и обогрев лобового стекла.

В начале апреля сообщалось, что ГАЗ начал поставлять в автосалоны "Соболь NN" с бортовой платформой стоимостью 2 780 000 рублей. Однако эта версия до сих пор не появилась на сайте автопроизводителя.

МодернизироваNNый ГАЗ "Соболь NN" обладает большей мощностью и лучшими характеристиками, чем его предшественник, что делает его отличным вариантом для тех, кому нужен легкий грузовик. Благодаря конкурентоспособной цене и надежной работе, он, несомненно, станет хитом как среди владельцев бизнеса, так и среди частных лиц.

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