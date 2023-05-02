Лишат ли водителей в России прав, если они покинут место аварии, чтобы поехать в больницу?

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В России водители не лишаются прав, если покидают место ДТП, чтобы отвезти пострадавшего в больницу. Такое решение недавно вынес суд Воронежской области, который рассматривал дело местного жителя, сбившего ребенка на обочине трассы.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В результате аварии пострадавший получил серьезные травмы, и водитель решила отвезти ребенка в больницу, не дожидаясь приезда сотрудников ГИБДД. Первоначально женщину судили по уголовной статье, отягчающим обстоятельством которой считался оставление места ДТП.

Впоследствии следователи утверждали, что женщина покинула место ДТП, так как была пьяна. В результате водитель была приговорена к трем годам колонии-поселения и лишена водительских прав на 2,5 года.

Однако в ходе рассмотрения кассационной жалобы кассационный суд пришел к выводу, что водитель покинула место ДТП, чтобы спасти жизнь ребенка. Женщина дождалась полицейских в больнице и вместе с ними отправилась на место аварии.

При повторном рассмотрении дела суд принял во внимание тот факт, что водитель участвовал в осмотре места аварии и прошел медицинское освидетельствование. Поэтому судья постановил, что женщина не скрылась с места ДТП, и приговор был смягчен.

В результате водительские права были восстановлены, а тюремное заключение было заменено на наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, к тому времени истек срок давности преступления, поскольку изменилась степень его тяжести. Таким образом, водитель был освобожден.

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