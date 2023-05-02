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Рост цен на автомобили УАЗ в России: Что нужно знать

2:18
Авто

Если вы находитесь на рынке автомобилей УАЗ в России, возможно, вам стоит пересмотреть свои возможности. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) недавно поднял цены на весь модельный ряд, включая популярную модель "Пикап", которая теперь стоит более 1,5 миллионов рублей.

Рост цен на автомобили УАЗ в России: Что нужно знать
Фото: yandex.ru

Повышение цен на автомобили УАЗ

По данным Autonews. ru, УАЗ поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Компания утверждает, что цены остались прежними, но изменения были внесены в связи с тем, что большинство банков прекратили выдачу кредитов по государственной программе. В результате УАЗ убрал со своего сайта информацию о ценах на автомобили со скидками.

Самым доступным автомобилем УАЗ на данный момент является внедорожник Patriot, цена которого начинается от 1 330 000 рублей. Однако в апреле благодаря государственной поддержке покупатели могли приобрести автомобиль, оснащенный 2,7-литровым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач, за 1 104 000 рублей.

Что касается модели Hunter, то минимальная цена на нее теперь составляет 1 390 000 рублей, что значительно выше, чем 1 112 000 рублей, которые она стоила всего месяц назад. Минимальная цена на УАЗ Пикап теперь составляет 1 555 000 рублей, что на 311 000 рублей больше апрельской цены со скидкой.

Почему УАЗ поднял цены?

УАЗ объясняет повышение цен изменениями на рынке кредитования. Поскольку большинство банков прекратили выдачу кредитов по государственной программе, УАЗу пришлось соответствующим образом скорректировать ценообразование. Компания утверждает, что цены остались прежними, и они только убрали скидки с сайта из-за отсутствия доступных кредитов.

Более того, это не единичный случай на российском авторынке. За день до повышения цен УАЗом, АвтоВАЗ повысил цены на свои модели Lada Granta и Niva Travel, причем максимальное повышение составило 39 000 рублей.

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Забытая замена УАЗика: отмененный гигант на максималках | #ДорогоБогато УАЗ, УАЗ-469, Буханка
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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