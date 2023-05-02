2024 Volvo C40 Recharge и XC40 Recharge добавляют RWD и более мощный аккумуляторный блок

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Несколько месяцев назад Volvo объявила о выпуске заднеприводных версий своих C40 Recharge и XC40 Recharge для европейского рынка.

Фото: ru.3dexport. com/3dmodel-volvo-c40-recharge-2022-343518.htm

Самое значительное объявление заключается в том, что модели C40 Recharge и XC40 Recharge 2024 года будут предлагаться в начальной комплектации с задним приводом. Volvo разработала новый электродвигатель мощностью 248 лошадиных сил, который является более эффективным, и будет установлен на задней оси этих моделей.

Аккумуляторная батарея также была усовершенствована и стала более энергоемкой, в результате чего ее емкость составляет 82 киловатт-часа вместо прежних 78 киловатт-часов. Такое сочетание эффективного двигателя и более емкого блока батарей увеличивает дальность хода C40 Recharge 2024 до 297 миль в полноприводной конфигурации, согласно EPA, а XC40 Recharge — до 293 миль.

Volvo также улучшила возможности зарядки: максимальная скорость зарядки была увеличена до 200 кВт с прежних 150 кВт. Теперь для зарядки на 10-80% потребуется около 28 минут, а не 40 минут, как предполагалось ранее. Это огромное улучшение для автомобильных поездок с несколькими остановками.

Двухмоторные версии AWD обоих автомобилей также получат некоторые обновления. Вместо одинаковых двигателей на передней и задней осях Volvo устанавливает новый двигатель мощностью 248 л. с. на задней оси и менее мощный двигатель мощностью 147 л. с. на передней оси.

Передний двигатель используется только при необходимости, что позволяет обновленной модели AWD быть более эффективной, чем раньше.

Однако в моделях C40 и XC40 Recharge AWD по-прежнему будет использоваться старый аккумуляторный блок емкостью 78 кВт/ч, который ограничивает скорость зарядки до 150 кВт. Т

ем не менее, повышение эффективности благодаря новой конфигурации электродвигателя приводит к увеличению дальности хода на 31 милю для C40 Recharge до 257 миль и на 21 милю для XC40 Recharge до 254 миль.

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Volvo's 2024 XC40 & C40 Recharge get HUGE Upgrades in Range, Power, and Charging