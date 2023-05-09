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Барабанные или дисковые тормоза?

2:50
Авто

Мнение о том, что барабанные тормоза неэффективны, является мифом, распространяемым автомобильными маркетологами, которые стремились укрепить мнение о том, что задние дисковые тормоза являются обязательным элементом любого автомобиля.

Барабанные или дисковые тормоза?
Фото: vinservic. ru/zamena-bar/

Однако, поскольку люди начинают экономить во время кризиса, они начинают сомневаться, действительно ли старые технологии так плохи, как их представляли. В связи с этим стоит разобраться, имеют ли барабанные тормоза какие-либо преимущества перед дисковыми аналогами.

Одним из ключевых преимуществ барабанных тормозов является их превосходная защита от внешних факторов. Это особенно важно для задней оси, которая склонна к накоплению грязи, особенно в зимний период. Дисковые тормоза в таких условиях изнашиваются быстрее, особенно если производитель не позаботился о защите от грязи.

Это может привести к образованию канавок на внутренней поверхности дисков, вызванных постоянной бомбардировкой камнями и песком. Как следствие, эффективность торможения снижается, а вибрации при торможении увеличиваются, что требует более частой замены как тормозных колодок, так и дисков, что может быть довольно дорогостоящим, особенно учитывая нарушения в цепи поставок, которые мы сейчас переживаем.

Барабанные тормозные колодки более долговечны, чем их дисковые аналоги, что приводит к значительному снижению затрат на обслуживание. Фактически, "классические" тормоза могут прослужить до 70 000 км, что в два раза дольше, чем дисковые тормоза, которые изнашиваются только через 30 000 км.

Кроме того, закрытая конструкция барабанного тормозного механизма создает большую площадь контакта между тормозными колодками и поверхностью барабана, что приводит к высокому тормозному усилию, которое делает их такими же эффективными, как и дисковые тормоза.

Стоит отметить, что барабанные тормоза более подвержены перегреву и накоплению изношенных продуктов, но эти проблемы можно легко решить во время технического обслуживания с помощью сжатого воздуха, что гораздо дешевле, чем профилактическое обслуживание, необходимое для дисковых тормозов, которые требуют регулярной очистки и смазки.

В заключение следует отметить, что барабанные тормоза имеют ряд преимуществ перед дисковыми аналогами, включая лучшую защиту от внешних факторов, более долговечные тормозные колодки и высокое тормозное усилие. Для тех, кто отдает предпочтение долговечности и экономичности, барабанные тормоза могут стать подходящим вариантом.

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Какие тормоза лучше: дисковые или барабанные
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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