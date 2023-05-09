У водителя случился инфаркт: что делать

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Человеческий организм — сложная машина, которая может испытывать широкий спектр симптомов, указывающих на различные медицинские состояния. Некоторые из них могут быть опасны для жизни, если не принять срочных мер. Например,

боль в груди,

изменение цвета кожи,

боль в животе

и холодный пот —

все это потенциальные признаки состояния, предшествующего сердечному приступу.

Аналогично,

онемение конечностей,

головная боль,

потеря памяти,

потеря слуха

и потеря координации

могут указывать на инсульт. Если эти симптомы проявляются во время вождения, необходимо немедленно принять меры.

В первую очередь необходимо как можно скорее съехать на обочину и остановить автомобиль. После остановки автомобиля водителя следует уложить в горизонтальное положение, снять стесняющие движения предметы одежды, открыть все окна и двери для доступа свежего воздуха. Необходимо вызвать экстренные службы, даже если симптомы стихли.

При подозрении на сердечный приступ рекомендуется принять таблетку аспирина, чтобы снизить риск образования тромбоза. Кроме того, при высоком кровяном давлении можно принять нитроглицерин и седативные препараты.

В такой ситуации крайне важно не паниковать и не пугать пострадавшего. По возможности следует измерить артериальное давление. Продолжать водить машину в таком состоянии категорически не рекомендуется, это может привести к тому, что водитель будет привлечен к ответственности за создание аварийной ситуации.

При появлении симптомов инсульта следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Водителя следует уложить на бок, а голову приподнять с помощью подушки или свернутой одежды.

Следует избегать перемещения пациента или попыток разжать затекшие конечности. В случае потери пульса следует провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Для предотвращения подобных ситуаций водителям, выздоровевшим от COVID-19, рекомендуется держать в машине аптечку первой помощи и внимательно следить за своим здоровьем даже после выздоровления. Подготовленность может помочь спасти жизнь и предотвратить несчастные случаи.

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