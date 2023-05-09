Гул от шин при езде на высокой скорости: почему это происходит

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Начнем с самого невинного виновника шума шин — качество асфальта. Это можно объяснить устаревшей технологией, используемой для производства дорожного покрытия из битума и гравия. Структура такого асфальта приводит к появлению шума или монотонного гула при контакте с колесом.

Но это еще не все, так как воздушные микро-взрывы также вносят свой вклад в шум шин. Этот эффект наиболее заметен на летних шинах, где более плотная резиновая смесь и гладкий рисунок протектора препятствуют выходу воздуха из-под пятна контакта, что приводит к характерным всплескам, постепенно перерастающим в гул.

С другой стороны, этот эффект менее заметен на зимних шинах, где резиновая смесь мягче, а рисунок протектора глубже, с большим количеством "нарезанных" ламелей.

Кроме того, в шинах с индексом XL в названии, например, 215/45R17 XL, для повышения прочности используется технология усиленного каркаса. Однако более жесткая "обувь" влияет на "звуковую дорожку".

Хотя перечисленные выше причины не являются опасными, шум может беспокоить. Можно смириться с ним, снизить скорость или включить музыку. Но некоторые причины шума могут быть проблематичными и даже привести к серьезной аварии.

Например, переполненные шины могут привести к преждевременному износу протектора в средней части, что приводит к шуму. Эту проблему можно решить, используя рекомендуемое давление, указанное производителем автомобиля.

Низкосортные компоненты и сокращение расходов при разработке бюджетных шин также могут представлять опасность. На скорости протектор такой "обуви" может отделиться, что может привести к аварии, особенно если она произойдет на переднем колесе.

Наконец, у старых и замерзших шин могут образоваться трещины в верхнем слое протектора, что под нагрузкой или на скорости может привести к разрыву шины с непредсказуемыми последствиями.

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