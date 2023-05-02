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Прошлое подержанного автомобиля выявляется по крепёжным болтам: осмотрите кузов

2:11
Авто

Когда речь идет об осмотре автомобиля, который привлек ваше внимание, в первую очередь необходимо обратить внимание на кузов. Хотя болтов может быть не так много, каждый из них играет важную роль. Очень важно открыть все двери по очереди и внимательно осмотреть головки болтов.

Прошлое подержанного автомобиля выявляется по крепёжным болтам: осмотрите кузов

Они должны быть целыми, без заметных признаков глубоких царапин или повреждений. Если вы обнаружите такие признаки, возможно, что двери были сняты, что обычно свидетельствует о серьезной аварии.

Однако из этого правила есть исключения, например, старая "Нексия", где ржавчина могла разъесть дверь и потребовать ее замены, хотя такое случается редко. Если вы обнаружили ослабленные болты на совершенно новом автомобиле, это определенно повод для беспокойства.

После осмотра дверей следующим шагом будет открытие капота и проверка болтов, крепящих передние крылья. Здесь действует тот же принцип: они должны быть целыми и покрыты заводской краской.

Даже если они были сняты во время ремонта, вы все равно сможете обнаружить след от головки ключа. Любые видимые следы указывают на то, что крыло было заменено или отремонтировано.

Также стоит внимательно осмотреть болты, которыми крепится сам капот. Их не снимают без веских причин. Поэтому если продавец утверждает, что автомобиль никогда не попадал в аварию, но вы заметили следы снятых болтов, скорее всего, он нечестен.

Еще одно место под капотом, которое стоит осмотреть, — генератор. Если вы заметили, что болты его крепления ослаблены или отсутствуют, это определенно тревожный сигнал. Этот компонент имеет длительный срок службы, обычно превышающий 140 000 километров.

Таким образом, если пробег автомобиля составляет менее 50 000 км, а генератор был заменен, велика вероятность того, что одометр был подделан. Имейте в виду, что этот компонент обычно выходит из строя только после гораздо большего пробега, чем 50 000 км.

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КРЕПЁЖ В АВТОМОБИЛЕ. ВСЕ О ГАЙКАХ, БОЛТАХ - КУДА И ЧЕМ ПРИКРУЧИВАТЬ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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