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Протечки в автомобиле: как их выявить и устранить

2:18
Авто

Утечки в автомобиле могут стать источником беспокойства для многих водителей, поскольку они могут свидетельствовать о различных проблемах с автомобилем. В этой статье мы рассмотрим различные типы автомобильных утечек и способы их выявления и устранения.

Протечки в автомобиле: как их выявить и устранить

Самый простой тип утечки — это конденсат, представляющий собой воду, которая образуется в системе кондиционирования воздуха. Хотя может быть неприятно видеть лужу на асфальте после остановки в жаркий день, это нормальное явление. Вода вытекает из охладителя в системе кондиционирования или климат-контроля и попадает на землю через дренажную трубку, расположенную в нижней части моторного отсека.

Утечки бензина более серьезны и требуют немедленного внимания. Если в районе заднего правого колеса появились капли или потеки, это, скорее всего, бензин из-за его сильного запаха.

Причины таких утечек различны и могут варьироваться от пробитого топливного бака, вызванного камнем на неровной дороге, до ржавого стального бака с дырами. В некоторых случаях пластиковые крепления топливных трубок могут быть оторваны из-за зимней погоды.

Утечки тормозной жидкости также опасны и должны быть устранены незамедлительно. Хотя больших луж может и не быть, даже несколько капель тормозной жидкости могут представлять опасность.

Повышенное давление в системе при резком торможении может привести к потере герметичности прокладки, в результате чего автомобиль вообще не будет тормозить. Необходимо регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке.

Утечки масла могут происходить из двигателя или трансмиссии и могут быть вызваны различными причинами.

Среди распространенных причин — небрежность механиков, которые не затягивают сливную пробку с требуемым моментом или не меняют прокладку сливной пробки, которая является одноразовой. У старых двигателей могут быть видимые утечки на масляном поддоне двигателя или масляном фильтре.

Если вы заметили маслянистые разводы на поверхности или резкий запах темно-коричневого цвета, пора отправляться в сервисный центр за помощью.

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Подтёки под машиной
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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