Водителям рекомендуется не садиться в автомобиль: что можно ожидать от разлитой жидкости в багажнике

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Обычная вода может нанести вред вашему автомобилю, что приведет к непредвиденному ремонту и расходам. Возьмем, к примеру, Mazda CX-5, популярный кроссовер с просторным багажником квадратной формы, который может похвастаться запасным колесом, расположенным под полом, что увеличивает доступное пространство для хранения. Однако есть одна загвоздка.

Фото: 72. ru/text/auto/2018/10/16/65492811/

В багажнике находится электромагнитная муфта, которая используется для полного привода и удобно установлена заподлицо в правой нише багажного отделения.

К сожалению, оно расположено ниже уровня пола, поэтому, если прольется канистра с водой, она может легко просочиться сквозь мыло и нанести значительный ущерб дорогостоящему агрегату. При повреждении сцепление будет издавать громкий скрежещущий звук.

Что касается моторного масла, то оно не имеет резкого запаха, поэтому его трудно обнаружить, если емкость прольется. В этом случае масло проникает в обивку багажного отделения и высыхает, что затрудняет его удаление даже с помощью сильных растворителей.

Если используется бензин, весь салон автомобиля будет вонять, что может привести к проблемам с дорожной полицией. Это связано с затяжным запахом, который может свидетельствовать о серьезных утечках в топливной системе, а пятна в багажнике останутся надолго. Новый коврик — простое решение проблемы.

Кроме того, зимняя стеклоомывающая жидкость содержит изопропиловый спирт, который является токсичным и имеет третий класс опасности. Содержание спирта в ней может достигать 75%.

Когда температура достигает 20 градусов Цельсия, спирт быстро испаряется, и если автомобиль — хэтчбек, пары быстро заполнят весь салон. Водителям рекомендуется не садиться в автомобиль, предварительно не проветрив его, так как они могут испытывать головную боль и красные, раздраженные глаза. Пары спирта особенно вредны для астматиков.

Остерегайтесь дешевых промывочных жидкостей, содержащих метиловый спирт, который еще более опасен. Хотя вначале он не имеет сильного запаха, длительное вдыхание его паров со временем может вызвать головную боль и тошноту.

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