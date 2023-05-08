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Декоративные колпачки на колесных болтах: снимать или не стоит?

1:55
Авто

Колпаки колес могут показаться простым украшением, но они могут стать причиной серьезных проблем для водителей. Хотя для удобства снятия колпаков обычно предусмотрены специальные инструменты, они легко теряются или ломаются и становятся бесполезными в зимнее время года.

Декоративные колпачки на колесных болтах: снимать или не стоит?
Фото: www.drive2 .ru/l/2093429/

Слякотный снег, налипший на колеса, застывает на морозе и "цепляется" за колпак, затрудняя его снятие. В некоторых случаях для быстрого демонтажа этих "украшений" требуются плоскогубцы.

Однако на этом проблемы не заканчиваются. Если в дороге у водителя спустило колесо, а у него нет соответствующего инструмента, замена шины превращается в сложную задачу.

Снятие колесных колпаков необходимо для откручивания колесных гаек или болтов с помощью стандартного шиномонтажного инструмента. Без нужного инструмента водитель может потерять терпение и вызвать эвакуатор, что дорого и долго.

К сожалению, последствия оставления колпаков на колесах могут быть серьезными. Водитель, который успел съехать на обочину, рискует быть сбитым другим автомобилем. Быстро поменять шину невозможно, а процесс снятия пластиковых колпачков с болтов утомителен и сложен.

Это может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям, которые могут нанести вред здоровью.

В некоторых случаях для снятия колпачков требуется копать или резать, что может быть болезненно. И наоборот, со временем колпачки могут ослабнуть и начать соскакивать, доставляя неудобства владельцам автомобилей.

Некоторые люди прибегают к "приклеиванию" колпачков герметиком, что еще больше затрудняет их снятие. Чтобы избежать подобных проблем, лучше всего удалить эти бесполезные безделушки, которые могут стать причиной больших неприятностей.

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Колпачки на колёсные болты! Готовлюсь к зиме.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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