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Vesta NG от АвтоВАЗа: дата выхода, цена и дилерские наценки

1:52
Авто

АвтоВАЗ недавно объявил, что долгожданная Vesta NG будет значительно дешевле, чем ожидалось изначально. Полный прайс-лист на новый автомобиль будет опубликован в начале мая.

Vesta NG от АвтоВАЗа: дата выхода, цена и дилерские наценки

Автопроизводитель развенчал слухи о том, что базовая модель будет стоить 1,7 миллиона рублей, и заверил потенциальных покупателей, что фактическая цена будет "значительно ниже", чем предполагалось.

Однако возобновление продаж Lada Vesta NG произойдет не раньше конца мая или начала июня, так как АвтоВАЗ планирует накопить определенный объем товарных запасов, чтобы избежать дефицита.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что отгрузка Lada Vesta NG начнется в мае. Однако доставка автомобилей клиентам будет отложена, чтобы сохранить их на складе и предотвратить дефицит в дилерских центрах.

Кроме того, автопроизводитель стремится устранить дилерские наценки, установив максимальные цены перепродажи для дилеров Lada.

Чтобы дать покупателям представление об ожидаемых ценах, на сайте Lada по-прежнему доступны прошлогодние прайс-листы на дорестайлинговые Vesta. Базовый седан стоил от 1 121 900 рублей, а топовая версия кросс-универсала — от 1 577 900 рублей.

С 1 мая АвтоВАЗ планирует повысить цены на новые Lada Granta и Lada Niva Travel. Дилеры уже получили уведомления о том, что цены вырастут на 14-40 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Ожидается, что базовая Granta будет стоить 692 300 рублей, что на два процента выше текущей цены.

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Новая Веста NG на конвейере: моторы, коробка, цена / Lada Vesta NG обзор
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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