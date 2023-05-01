Как АвтоВАЗ планирует снизить цены на новые автомобили Lada

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов недавно объявил о планах компании по снижению цен на новые автомобили Lada. По словам Соколова, достичь этой цели помогут два основных фактора: локализация производства и изменения в отношениях компании с официальными дилерами Lada.
Одним из основных факторов, который позволит АвтоВАЗу снизить цены на новые автомобили Lada, является локализация производства. Компания планирует производить некоторые модели автомобилей Lada на своих предприятиях в сотрудничестве с китайскими партнерами.
В результате производство автомобилей станет дешевле, что приведет к снижению цен для покупателей. Соколов уверен, что по мере роста локализации производства себестоимость продукции будет снижаться, а экономия будет передаваться покупателям.
Второй фактор, который позволит АвтоВАЗу снизить цены, — это изменения в отношениях компании с официальными дилерами Lada. Раньше компания только рекомендовала дилерам розничные цены.
Однако с сегодняшнего дня будет строго установлена максимальная цена перепродажи. Если дилеры будут продолжать завышать цены, АвтоВАЗ будет использовать экономические рычаги воздействия, вплоть до расторжения дилерских соглашений. Ожидается, что новые правила вступят в силу в мае.
В настоящее время АвтоВАЗ имеет 308 дилерских центров, 297 из которых являются частными, и только 11 принадлежат самому автопроизводителю. С 1 мая вырастут цены на семейства Lada Granta и Niva Travel.
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