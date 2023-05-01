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Как АвтоВАЗ планирует снизить цены на новые автомобили Lada

1:48
Авто

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов недавно объявил о планах компании по снижению цен на новые автомобили Lada. По словам Соколова, достичь этой цели помогут два основных фактора: локализация производства и изменения в отношениях компании с официальными дилерами Lada.

Как АвтоВАЗ планирует снизить цены на новые автомобили Lada

Локализация производства

Одним из основных факторов, который позволит АвтоВАЗу снизить цены на новые автомобили Lada, является локализация производства. Компания планирует производить некоторые модели автомобилей Lada на своих предприятиях в сотрудничестве с китайскими партнерами.

В результате производство автомобилей станет дешевле, что приведет к снижению цен для покупателей. Соколов уверен, что по мере роста локализации производства себестоимость продукции будет снижаться, а экономия будет передаваться покупателям.

Изменения в отношениях с официальными дилерами Lada

Второй фактор, который позволит АвтоВАЗу снизить цены, — это изменения в отношениях компании с официальными дилерами Lada. Раньше компания только рекомендовала дилерам розничные цены.

Однако с сегодняшнего дня будет строго установлена максимальная цена перепродажи. Если дилеры будут продолжать завышать цены, АвтоВАЗ будет использовать экономические рычаги воздействия, вплоть до расторжения дилерских соглашений. Ожидается, что новые правила вступят в силу в мае.

В настоящее время АвтоВАЗ имеет 308 дилерских центров, 297 из которых являются частными, и только 11 принадлежат самому автопроизводителю. С 1 мая вырастут цены на семейства Lada Granta и Niva Travel.

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АВТОВАЗ УДИВИЛ! НОВЫЕ ШОК ЦЕНЫ ЛАДА МАЙ 2023!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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