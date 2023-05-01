Новый кроссовер Lada полностью раскрыт перед премьерой: FAW Bestune T55

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Lada готовится к выпуску своего новейшего кроссовера под видом FAW Bestune T55. Автомобиль уже был замечен на испытаниях в Тольятти, и источники подтвердили, что он будет собираться на одном конвейере с Lada X-cross 5 (FAW Bestune T77) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Предполагаемое название этой 4,4-метровой переднеприводной модели — Lada X-cross 3 или Lada X-cross 4, и она будет конкурировать с Москвичом 3 и другими подобными моделями.

Ожидается, что FAW Bestune T55 станет следующим в семействе автомобилей, которые будут локализованы и ребрендированы под именем Lada.

Интерьер автомобиля похож на интерьер FAW Bestune T77, он построен на модульной платформе со стойками МакФерсон спереди и полунезависимой подвеской сзади. Автомобиль не предназначен для полного привода и предлагается только с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Хотя цена FAW Bestune T55 в настоящее время составляет 2 289 000 рублей, глава АвтоВАЗа пообещал, что версия Lada будет дешевле импортных аналогов. Возможности для снижения цены есть, так как модель FAW доступна только в дорогих комплектациях.

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