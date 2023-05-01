Lordstown предупреждает, что может потерпеть неудачу, поскольку инвестор Foxconn начинает нервничать

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Компания Lordstown Motors выразила опасения, что она может прекратить свою деятельность в результате инвестиций в размере 170 миллионов долларов от компании Foxconn, которые теперь находятся под вопросом.

В понедельник, подавая заявление в регулирующие органы, компания, занимающаяся производством электромобилей в штате Огайо, заявила, что 21 апреля она получила от Foxconn уведомление о нарушении их соглашения в связи с предупреждением о делистинге от Nasdaq.

Акции Lordstown закрылись ниже 1$ 7 марта и с тех пор не росли, что поставило компанию под угрозу исключения из списка Nasdaq.

Lordstown заявила, что Foxconn может отказаться от сделки, если не решит проблемы с листингом.

Акции компании упали на 28% до 13 центов за штуку во время полуденных торгов в понедельник, снизившись с пика в 29 долларов в 2020 году. Lordstown сообщила Foxconn, что она не согласна с обвинениями в нарушении и что условия инвестиционного соглашения не позволяют Foxconn расторгнуть сделку после первоначального закрытия.

Обе компании ведут переговоры, но Lordstown сообщила, что Foxconn отказалась отозвать свое уведомление о расторжении сделки. Lordstown оценивает свои юридические и финансовые возможности в случае, если решение не будет достигнуто.

В ноябре Lordstown объявил, что получил разрешение на отправку первой партии своей первой модели, пикапа Endurance. Грузовики были произведены на старом заводе по сборке малолитражных автомобилей General Motors недалеко от Кливленда, который был приобретен Foxconn Technology Group, крупнейшим в мире производителем электроники.

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