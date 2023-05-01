Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Vesta NG от АвтоВАЗа: дата выхода, цена и дилерские наценки
Как АвтоВАЗ планирует снизить цены на новые автомобили Lada
Новый кроссовер Lada полностью раскрыт перед премьерой: FAW Bestune T55
Новые модели и комплектации Ford Bronco будут появляться на протяжении многих лет
Соскин: Запад нанёс удар в спину Украине отказом принять в НАТО и Евросоюз
Петросян рассказал, для чего ему потребовалась медицинская помощь, после сообщений о госпитализации
Книга заказов Volvo EX90 закрыта из-за "потрясающего приема"
Полковник ВСУ Свитан: Путин хочет "взять" Бахмут к 9 мая и объявить об окончании СВО
Mazda представляет специальную версию MX-5 Miata Kizuna для весны

Lordstown предупреждает, что может потерпеть неудачу, поскольку инвестор Foxconn начинает нервничать

1:54
Авто

Компания Lordstown Motors выразила опасения, что она может прекратить свою деятельность в результате инвестиций в размере 170 миллионов долларов от компании Foxconn, которые теперь находятся под вопросом.

Lordstown предупреждает, что может потерпеть неудачу, поскольку инвестор Foxconn начинает нервничать

В понедельник, подавая заявление в регулирующие органы, компания, занимающаяся производством электромобилей в штате Огайо, заявила, что 21 апреля она получила от Foxconn уведомление о нарушении их соглашения в связи с предупреждением о делистинге от Nasdaq.

Акции Lordstown закрылись ниже 1$ 7 марта и с тех пор не росли, что поставило компанию под угрозу исключения из списка Nasdaq.

Lordstown заявила, что Foxconn может отказаться от сделки, если не решит проблемы с листингом.

Акции компании упали на 28% до 13 центов за штуку во время полуденных торгов в понедельник, снизившись с пика в 29 долларов в 2020 году. Lordstown сообщила Foxconn, что она не согласна с обвинениями в нарушении и что условия инвестиционного соглашения не позволяют Foxconn расторгнуть сделку после первоначального закрытия.

Обе компании ведут переговоры, но Lordstown сообщила, что Foxconn отказалась отозвать свое уведомление о расторжении сделки. Lordstown оценивает свои юридические и финансовые возможности в случае, если решение не будет достигнуто.

В ноябре Lordstown объявил, что получил разрешение на отправку первой партии своей первой модели, пикапа Endurance. Грузовики были произведены на старом заводе по сборке малолитражных автомобилей General Motors недалеко от Кливленда, который был приобретен Foxconn Technology Group, крупнейшим в мире производителем электроники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

LORDSTOWN MOTORS NEWS FLASH: FOXCONN CLAIMS BREACH IN FUNDING DEAL - LORDSTOWN FUNDING IN JEOPARDY
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич

ВСУ могут атаковать территорию России 9 мая.

МК: власти Киева намерены нанести удары по РФ и устроить теракты в День Победы
РВ: названы детали и последствия "мощнейшего" ночного удара по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
Одна полезная специя помогает при всех болезнях
Уничтожение Крымского моста. С чего начнётся контрнаступление ВСУ
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Русские одним ударом накрыли семерых британских наёмников в зоне СВО
Русские одним ударом накрыли семерых британских наёмников в зоне СВО
Последние материалы
Vesta NG от АвтоВАЗа: дата выхода, цена и дилерские наценки
Как АвтоВАЗ планирует снизить цены на новые автомобили Lada
Новый кроссовер Lada полностью раскрыт перед премьерой: FAW Bestune T55
Новые модели и комплектации Ford Bronco будут появляться на протяжении многих лет
Соскин: Запад нанёс удар в спину Украине отказом принять в НАТО и Евросоюз
Lordstown предупреждает, что может потерпеть неудачу, поскольку инвестор Foxconn начинает нервничать
Петросян рассказал, для чего ему потребовалась медицинская помощь, после сообщений о госпитализации
Книга заказов Volvo EX90 закрыта из-за "потрясающего приема"
Полковник ВСУ Свитан: Путин хочет "взять" Бахмут к 9 мая и объявить об окончании СВО
Mazda представляет специальную версию MX-5 Miata Kizuna для весны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников