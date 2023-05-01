Книга заказов Volvo EX90 закрыта из-за "потрясающего приема"

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Компания Volvo многообещающе начала 2023 год, увеличив выручку и основную прибыль в первом квартале. Общий объем продаж увеличился на 10% по сравнению с первым кварталом 2022 года, а продажи электромобилей выросли на 157%, доведя их долю в общем объеме до 18%.

Однако компания отметила значительное увеличение стоимости лития, которая выросла на 800% за последние два года. Несмотря на это, цены сейчас снижаются, что должно повысить рентабельность электромобилей.

Компания наращивает объемы добычи полезных ископаемых и научно-исследовательских лабораторий, чтобы удовлетворить потребности в минералах, необходимых для электрической революции.

Кроссовер Volvo EX90 уже распродан первым тиражом благодаря огромному количеству покупателей, а дебют кроссовера EX30 намечен на июнь.

После этого компания переведет свои модели XC60, S60 и S90 на электромобили, намереваясь к 2030 году продавать во всем мире только электромобили. Материнская компания Volvo — Geely — также сотрудничает с Renault в создании новой компании, которая будет заниматься только продуктами внутреннего сгорания, включая гибриды.

Если не произойдет неожиданных сбоев в цепочке поставок, Volvo Cars ожидает двузначного роста розничных продаж в этом году и продолжения роста продаж полностью электрических автомобилей, что позволит увеличить их долю до 11 процентов по сравнению с прошлым годом.

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