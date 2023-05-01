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Как не совершить ошибку при переходе с "родного" масла на аналог из Азии

2:07
Авто

Когда речь идет о переходе с фирменного импортного масла на отечественную альтернативу или продукт, импортированный из Азии, существует ряд потенциальных проблем, которые могут возникнуть, особенно для современных двигателей, оснащенных системой принудительной индукции, или двигателей с оппозитными или малообъемными двигателями.

Как не совершить ошибку при переходе с "родного" масла на аналог из Азии

На самом деле замена оригинального смазочного материала на альтернативный часто может привести к неожиданным сюрпризам, например, неожиданному загоранию сигнальной лампы давления масла. Чтобы избежать подобных проблем, важно принять во внимание ряд факторов.

Прежде всего перед заменой смазочного материала следует промыть двигатель. Раньше этот процесс был обычным, но потом был забыт, и он может значительно помочь в очистке масляных каналов и предотвратить возникновение любых потенциальных проблем.

При этом важно также тщательно изучить канистру с маслом, которую вы собираетесь использовать, обращая пристальное внимание на любые признаки качества или одобрения. Например, надпись "Meets" или "Complies with" означает, что производитель масла считает, что его продукт соответствует определенным требованиям, а надпись "Approved" (например, MB Approval 229.1) означает, что производитель автомобиля провел независимые испытания и одобрил масло для использования в своих двигателях.

Конечно, важно также избегать подделок, покупая масла в проверенных магазинах, а не на рынках. При переходе на альтернативные масла также рекомендуется чаще менять масло и обновлять смазочный материал в соответствии с моточасами, а не пробегом. Хотя это может потребовать дополнительных усилий со стороны водителя, в конечном итоге это поможет двигателю работать лучше и служить дольше.

В целом при переходе на альтернативные масла необходимо учитывать целый ряд факторов, но, приняв надлежащие меры предосторожности, можно обеспечить плавный переход и избежать возможных проблем в дальнейшем.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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