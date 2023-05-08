Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: в Артёмовске уничтожен командир "Азова"* ВС Украины Дмитрий Юденко
Руководитель производства Bentley возглавит модернизацию программного обеспечения VW
Расширение модельного ряда ГАЗ "Газель"
РВ: под Артёмовском уничтожен нацист-рецидивист ВС Украины
Рогов рассказал о напряжённой обстановке на линии соприкосновения в Запорожье
9 полезных продуктов, которые укрепляют сосуды
Балицкий: силы РФ готовы сдержать натиск ВСУ и перейти в наступление в Запорожской области
Польша намерена отдать часть ввезённого с Украины зерна другим странам
По указу Пушилина на три дня в году Донецк будет менять своё название

Самые опасные насекомые в автомобиле

2:47
Авто

Лето — идеальный сезон для отдыха в загородных домиках и экскурсий на природу, но беззаботная атмосфера может привести к самоуспокоенности и отсутствию осторожности у водителей.

Самые опасные насекомые в автомобиле
Фото: camper4x4 .ru/5-bezobidnyh-prichin-vlekuschih-smertelnye-avarii-dazhe-na-suhoy-trasse/

Теплая погода также представляет дополнительную угрозу, привлекая насекомых, которые могут проникнуть в салон автомобиля через открытые двери, что является потенциально опасной ситуацией.

Среди этих насекомых следует отметить шершня, который отличается значительными размерами и характерным внешним видом. Шершней часто путают с осами, но они менее агрессивны и более послушны.

Однако если один из них попадает в салон автомобиля, он может запаниковать и попытаться убежать, совершая беспорядочные полеты, вызывая тревогу и возбуждение у пассажиров. Это может быть особенно опасно, если у человека есть аллергия на пчелиный яд, так как укус может привести к тяжелым последствиям. Поэтому в таких ситуациях крайне важно иметь под рукой антигистаминные препараты.

Осы — еще один вид насекомых, которые могут представлять угрозу, оказавшись запертыми в салоне автомобиля. Эти существа легко провоцируются и могут стать агрессивными, поэтому обращаться с ними нужно осторожно. Их яд может быть токсичным и вызывать сильные аллергические реакции. Вечером, когда температура повышается, может возникнуть отек, что делает ситуацию еще более некомфортной.

Слепни привлекаются жарой и часто роятся вокруг автомобилей, которые слишком долго сидят на солнце. Их укусы мучительно болезненны и могут привести к опуханию и покраснению окружающей области. Кроме того, они могут переносить такие заболевания, как туляремия и филяриатоз, поэтому после укуса необходимо обратиться за медицинской помощью.

Клещи также могут стать проблемой, особенно после прогулок на природе. Они часто цепляются за ноги и начинают карабкаться вверх, ища место с более тонкой кожей. Водитель может не заметить укус клеща из-за анестетика, содержащегося в слюне клеща. Однако этот укус может быть опасен, так как клещ может передавать инфекционные заболевания, такие как энцефалит и болезнь Лайма.

Оводы, хотя и не агрессивные, могут существенно отвлекать водителей. Эти крупные мухи могут летать по салону автомобиля, заставляя водителя терять концентрацию внимания и потенциально создавая опасные ситуации при вождении. Удалить их бывает непросто, и они могут застрять в области заднего стекла, продолжая беспокоить пассажиров и потенциально вызывая аварии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как убрать следы насекомых на автомобиле?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"

Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.

Военкор Сладков заявил, что войска ВС России нанесли невиданные по силе удары по объектам ВС Украины
DWN: антироссийские провокации Польши приведут к новой мировой войне с миллионами жертв
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
ЧВК "Вагнер" остаётся в Артёмовске: Путин, вероятно, вмешался в ситуацию
Пять рекомендаций для контроля уровня холестерина
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Военные ВС Румынии умолчали об интересном факте в инциденте с самолётом ВВС Польши
Появилось видео танковой дуэли Т-80 ВС РФ и танка ВСУ
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
Последние материалы
9 полезных продуктов, которые укрепляют сосуды
Рогов рассказал о напряжённой обстановке на линии соприкосновения в Запорожье
Путин выигрывает СВО: главы постсоветских стран едут в Москву
Балицкий: силы РФ готовы сдержать натиск ВСУ и перейти в наступление в Запорожской области
Польша намерена отдать часть ввезённого с Украины зерна другим странам
По указу Пушилина на три дня в году Донецк будет менять своё название
"Кондиционер высушивает воздух": Почему некоторые водители включает кондиционер и открывают окна в жару
Охлобыстин помог бойцам СВО с летней формой: Наверху опять какой-то бардак
"На парад к Путину никто не едет": президент Узбекистана отправился в Москву на День Победы
В ДНР сообщили об усилении работы авиации и артиллерии ВС России "перед грядущими событиями" на фронте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников