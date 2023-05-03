Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
EADaily: Мурти заявил об эпидемии в США, сопоставимой по смертности с курением
Максим Галкин* не вернулся в Россию вместе с Аллой Пугачёвой: артист продолжает гастроли в Португалии
Вашингтон не был предупреждён о налёте беспилотников на Кремль — источник в Белом доме
Инстасамка улетела в ОАЭ после известия о блокировке счетов ФНС
Сенатор Кожин пообещал, что в России кратно усилят борьбу с вражескими беспилотниками
Шпинат земляничный в саду: выбор для тех, кто следит за фигурой и здоровьем
Депутат Госдумы Слуцкий: слова Киева о непричастности к атаке на Кремль - жалкий лепет
Эксперты: анемия у кошек — это не самостоятельное заболевание, может потребоваться переливание крови
В небо поднята стратегическая авиация РФ, почти на всей Украине ревёт сирена воздушной тревоги

Обезопасить свой автомобиль от нашествия насекомых можно разными способами

1:35
Авто

Хотите уберечь свой автомобиль от надоедливых летающих насекомых?

Обезопасить свой автомобиль от нашествия насекомых можно разными способами
Фото: vse42. ru/photonews/207764

На выбор предлагается множество способов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

  • Сетчатые экраны, которые часто используются вместо тонированных стёкол, являются популярным выбором. Эти сетки можно прикрепить с помощью магнитов, что позволяет легко установить их, не повреждая салон. Но они могут быть дорогими и ограничивают циркуляцию воздуха, что приводит к духоте в салоне.
  • В качестве экономного варианта некоторые водители предпочитают закрыть верхнюю часть двери куском ткани и опустить окно, но имейте в виду, что этот метод не всегда герметичен, и комары с мухами могут проскользнуть сквозь хлопчатобумажную ткань.
  • Антимоскитные спирали — ещё один вариант, но они могут быть опасны, так как одно неосторожное движение может привести к образованию дыры в приборной панели или сиденье из-за горящей спирали.
  • Для любителей пикников на свежем воздухе надёжным барьером против кровососов могут стать автомобильные фумигаторы, работающие от прикуривателя. А для тех, кто ищет простое решение в виде спрея, по периметру автомобиля можно использовать специальное аэрозольное средство от насекомых, создавая круг, в который насекомые не захотят попасть.

Хотя у каждого метода есть свои преимущества и недостатки, экспериментирование с различными методами поможет вам найти подходящий вариант для вас и вашего автомобиля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лучшая ЗАЩИТА от КОМАРОВ. Ура! БЕЗ УКУСОВ целых 8 ЧАСОВ! САМЫЙ ЭФЕКТИВНЫЙ и бюджетный ВАРИАНТ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Модельер показал обнажённые бёдра Пугачёвой: "Всегда роскошна"

Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.

Модельер Гуляев показал обнажённые бёдра певицы Аллы Пугачёвой на вилле в Израиле
Онколог Шабанов рассказал, почему врачи не смогли спасти жизнь Валентина Юдашкина
Болезнь Юдашкина могла быть обнаружена на поздней стадии
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
Тело модельера Зайцева не забирают из морга: друг раскрыл причину
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Сын Вячеслава Зайцева не забрал тело отца из морга: У него праздник
Острый дефицит железа и спокойствие: Юдашкин с середины апреля знал, что его ждёт
Обугленные скелеты: удар ВС РФ испепелил подразделение ВСУ
Обугленные скелеты: удар ВС РФ испепелил подразделение ВСУ
Последние материалы
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире
Максим Галкин* не вернулся в Россию вместе с Аллой Пугачёвой: артист продолжает гастроли в Португалии
Обезопасить свой автомобиль от нашествия насекомых можно разными способами
Выйти из зерновой сделки: что может сделать Россия после атаки беспилотников на Кремль
Вашингтон не был предупреждён о налёте беспилотников на Кремль — источник в Белом доме
Инстасамка улетела в ОАЭ после известия о блокировке счетов ФНС
Сенатор Кожин пообещал, что в России кратно усилят борьбу с вражескими беспилотниками
Шпинат земляничный в саду: выбор для тех, кто следит за фигурой и здоровьем
Депутат Госдумы Слуцкий: слова Киева о непричастности к атаке на Кремль - жалкий лепет
Эксперты: анемия у кошек — это не самостоятельное заболевание, может потребоваться переливание крови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников