Обезопасить свой автомобиль от нашествия насекомых можно разными способами

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Хотите уберечь свой автомобиль от надоедливых летающих насекомых?

Фото: vse42. ru/photonews/207764

На выбор предлагается множество способов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Сетчатые экраны, которые часто используются вместо тонированных стёкол, являются популярным выбором. Эти сетки можно прикрепить с помощью магнитов, что позволяет легко установить их, не повреждая салон. Но они могут быть дорогими и ограничивают циркуляцию воздуха, что приводит к духоте в салоне.

В качестве экономного варианта некоторые водители предпочитают закрыть верхнюю часть двери куском ткани и опустить окно, но имейте в виду, что этот метод не всегда герметичен, и комары с мухами могут проскользнуть сквозь хлопчатобумажную ткань.

Антимоскитные спирали — ещё один вариант, но они могут быть опасны, так как одно неосторожное движение может привести к образованию дыры в приборной панели или сиденье из-за горящей спирали.

Для любителей пикников на свежем воздухе надёжным барьером против кровососов могут стать автомобильные фумигаторы, работающие от прикуривателя. А для тех, кто ищет простое решение в виде спрея, по периметру автомобиля можно использовать специальное аэрозольное средство от насекомых, создавая круг, в который насекомые не захотят попасть.

Хотя у каждого метода есть свои преимущества и недостатки, экспериментирование с различными методами поможет вам найти подходящий вариант для вас и вашего автомобиля.

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