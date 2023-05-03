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Если не следить за состоянием своего автомобиля, есть риск стать невольным пешеходом

2:33
Авто

Вряд ли в ближайшее время иностранные сборочные конвейеры будут выпускать новые автомобили, а российские машины либо дороги, либо испытывают трудности из-за отсутствия комплектующих. В результате рынок подержанных автомобилей остаётся бесплодным, напоминая пустую полку для сахара в марте.

Если не следить за состоянием своего автомобиля, есть риск стать невольным пешеходом
Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Что же делать тем, кто привык каждые три года подписывать новый кредитный договор и ездить на "свежеиспечённом" автомобиле?

Ответ заключается в том, чтобы обратиться к мудрости старшего поколения, у которого есть инструменты и методы, позволяющие поддерживать автомобиль в рабочем состоянии в течение 10-12 лет. В противном случае есть риск стать невольным пешеходом.

Прошло 20 лет после автомобильного бума начала 2000-х годов, когда благосостояние населения и доступность автокредитов привели к значительному обновлению отечественного автопарка.

За это время мы перестали заботиться о подкапотном пространстве автомобиля, устанавливать брызговики, следить за давлением в шинах и проводить регулярное техническое обслуживание. Зачем все эти "выходки", если через пару лет мы всё равно поменяем машину? Автомобиль устареет! Но многие старые "бренды" начала 1990-х годов всё ещё существуют, а более новые считаются неактуальными. А жаль!

Маркетологи проделали отличную работу, заставив прижимистых и экономных россиян регулярно обменивать свои новые автомобили на более новые модели, обеспечивая банкам и производителям стабильный поток доходов.

Но у этой схемы был один существенный недостаток: она была конечна. И теперь, благодаря пандемии и СВО, многие "новоиспечённые" автовладельцы оказались в тупике: купить новую машину они не могут, а старая уже "поизносилась". Приходится полагаться на то, что уже есть, и продлевать срок службы автомобиля всеми возможными способами.

Тщательно вымойте его, сделайте химическую чистку салона и багажника, проведите проверку масла и жидкостей, найдите насос. Проведите серьёзный технический осмотр, промойте радиатор и моторный отсек и не забудьте о дренажной системе.

Со временем мусор накапливается и вызывает ржавчину, что приводит к непригодности автомобиля. Очень важно действовать сейчас, чтобы не стать невольным пешеходом.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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