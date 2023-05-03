Брызговики знакомы всем водителям, поскольку они защищают днище автомобиля от камней и мусора, выбрасываемого шинами. Но знаете ли вы, что существуют также щитки меньшего размера, расположенные перед некоторыми колёсами?
Эти щитки могут выглядеть как брызговики, но они служат совсем для других целей. Их основная функция — исправление аэродинамических недостатков и повышение пассивной безопасности автомобиля.
Щитки работают за счёт перенаправления высокоскоростных воздушных потоков от колёс и крыльев автомобиля, что уменьшает подъёмную силу и помогает улучшить управляемость.
Если не принимать меры, избыток воздуха может накапливаться и приводить к увеличению расхода топлива и снижению прижимной силы. В отличие от автоспорта, где инженеры используют вентиляционные отверстия, вырезанные за колёсами, чтобы позволить избыточному воздуху выходить, в гражданских автомобилях используются щитки, перенаправляющие воздух перед колесами.
Ещё одно преимущество этих щитков заключается в том, что они помогают снизить риск аквапланирования во время дождя. Нисходящий поток воздуха отталкивает воду, оставляя на шинах более тонкую плёнку воды, что улучшает сцепление и устойчивость.
Важно отметить, что эти щитки — не прихоть инженеров или дизайнеров. Они являются жизненной необходимостью, и каждый автопроизводитель перед производством тестирует свои автомобили в аэродинамическом туннеле, чтобы обеспечить правильное распределение воздушного потока.
Поэтому в следующий раз, когда вы увидите эти маленькие щитки перед колёсами, знайте, что они служат важной цели, а не просто хорошо выглядят.
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