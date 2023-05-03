Щитки, расположенные перед колёсами автомобиля, выполняют несколько функций

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Брызговики знакомы всем водителям, поскольку они защищают днище автомобиля от камней и мусора, выбрасываемого шинами. Но знаете ли вы, что существуют также щитки меньшего размера, расположенные перед некоторыми колёсами?

Фото: aer-tech. ru/articles/nuzhen-li-avtomobilyu-bryzgovik

Эти щитки могут выглядеть как брызговики, но они служат совсем для других целей. Их основная функция — исправление аэродинамических недостатков и повышение пассивной безопасности автомобиля.

Щитки работают за счёт перенаправления высокоскоростных воздушных потоков от колёс и крыльев автомобиля, что уменьшает подъёмную силу и помогает улучшить управляемость.

Если не принимать меры, избыток воздуха может накапливаться и приводить к увеличению расхода топлива и снижению прижимной силы. В отличие от автоспорта, где инженеры используют вентиляционные отверстия, вырезанные за колёсами, чтобы позволить избыточному воздуху выходить, в гражданских автомобилях используются щитки, перенаправляющие воздух перед колесами.

Ещё одно преимущество этих щитков заключается в том, что они помогают снизить риск аквапланирования во время дождя. Нисходящий поток воздуха отталкивает воду, оставляя на шинах более тонкую плёнку воды, что улучшает сцепление и устойчивость.

Важно отметить, что эти щитки — не прихоть инженеров или дизайнеров. Они являются жизненной необходимостью, и каждый автопроизводитель перед производством тестирует свои автомобили в аэродинамическом туннеле, чтобы обеспечить правильное распределение воздушного потока.

Поэтому в следующий раз, когда вы увидите эти маленькие щитки перед колёсами, знайте, что они служат важной цели, а не просто хорошо выглядят.

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Зачем ставят брызговики перед колёсами?